Taksin, ex primer ministro de Tailandia, acusado en caso de difamación real

Thaksin Shinawatra, un ex primer ministro de Tailandia que también es un poderoso jugador detrás de escena en el gobierno actual, fue acusado el martes de un cargo criminal por insultar a la monarquía, ushering in a period of uncertainty that could plunge the country into a political crisis. Sr. Thaksin es la figura más destacada en ser acusado de violar la ley de difamación real, que es una de las más severas del mundo. Publicó una fianza de unos $14,000, según el tribunal de justicia de Tailandia, pero el caso podría arrastrarse durante meses. La acusación fue el último signo del establecimiento militarista-realista de Tailandia ejerciendo su voluntad. Le permitió a Mr. Thaksin entrar al país el año pasado después de 15 años de autoexilio y formó efectivamente una asociación con él, un oponente de toda la vida, para evitar que un nuevo desafiante subiera al poder. Ahora, los analistas dicen, ha utilizado la amenaza de acciones legales contra Mr. Thaksin, de 74 años, para mantener a raya sus ambiciones políticas. Aunque Mr. Thaksin no tiene una posición formal en el gobierno actual, se le considera ampliamente con una influencia poderosa sobre la coalición gobernante, que es dirigida por su partido político, el Partido Pheu Thai. Muchos de sus aliados tienen nombramientos en el gabinete. El primer ministro actual, Srettha Thavisin, que es un aliado de Mr. Thaksin, también está enfrentando desafíos legales que podrían dejarlo suspendido de su cargo. Se le acusa de infringir la constitución al nombrar un abogado con una condena criminal en su gabinete. El caso de Mr. Srettha fue escuchado el martes en el Tribunal Constitucional. Ese tribunal está también oyendo una petición para disolver el partido opositor Move Forward, que ganó el primer puesto en las elecciones del año pasado pero se le impidió formar un gobierno. En enero, el tribunal encontró al partido culpable de quebrantar la constitución por su campaña para debilitar la ley de difamación real. Los casos son un recordatorio de quién controla los resortes del poder en Tailandia. El país ha sido dominado durante mucho tiempo por un establecimiento milita-realista que ha utilizado el sistema judicial o las fuerzas armadas para aplastar a cualquier desafiante. Las acusaciones contra Mr. Thaksin se derivan de una entrevista que dio a un periódico surcoreano, Chosun Ilbo, hace nueve años, durante la cual dijo que el consejo asesor principal del rey, el consejo privado, ayudó a organizar un golpe de estado en 2014. También se le acusa de introducir información en un sistema informático que se consideró una amenaza para la seguridad nacional. Mr. Thaksin se declaró inocente de todos los cargos, informó su abogado, Winyat Chatmontree. El pasaporte de Mr. Thaksin fue confiscado por las autoridades, y ahora se le prohíbe viajar al extranjero, dijo Mr. Winyat. Mr. Thaksin ha sido durante mucho tiempo el coco de los viejos. Un carismático multimillonario de las telecomunicaciones, sus políticas populistas galvanizaron a los votantes en el norte rural. Mr. Thaksin fue derrocado en 2006 después de unos cinco años en el cargo, y sus seguidores “camisetas rojas” chocaron con la facción “camisetas amarillas” anti-Thaksin formada por realistas y la élite urbana en las calles de Bangkok durante gran parte de la década de 2000. Mr. Thaksin huyó del país después de su destitución pero siguió siendo influyente mientras vivía en Dubai y Londres. Los partidos políticos que fundó ganaron consistentemente la mayoría de votos en cada elección, excepto el año pasado cuando el progresista Partido Avanza logró una victoria sorpresa. El año pasado, Mr. Thaksin hizo un regreso dramático a Tailandia, lo que muchos vieron como parte de un acuerdo con sus antiguos oponentes en el viejo para mantener a Move Forward fuera del poder. Aunque fue condenado a ocho años de prisión por corrupción y abuso de poder cuando regresó a Bangkok, nunca tuvo que cumplir un día en la cárcel. Poco después de su regreso, el rey conmutó su condena a un año. En febrero, fue puesto en libertad condicional después de cumplir su condena en un hospital. Estaba claro después de su regreso que Mr. Thaksin no podía resistir mantenerse al margen de la política. El mes pasado, mantuvo conversaciones con grupos de resistencia en Myanmar, obligando al ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia a aclarar que las discusiones no formaban parte de la política del gobierno tailandés hacia su vecino. Según se informa, se reunió con el primer ministro Anwar Ibrahim de Malasia el mes pasado. También ha viajado por el país, cortejando a las grandes figuras políticas de Tailandia en un aparente esfuerzo para aislar al Partido Avanza en las próximas elecciones. Luego, el mes pasado, el fiscal general anunció que imputaría a Mr. Thaksin por violar la ley de crítica real. La ley, que conlleva penas de tres a 15 años de prisión, ha sido usada a menudo contra activistas y, más recientemente, contra los manifestantes que se reunieron en Bangkok en 2020. La incertidumbre política en Tailandia ha sacudido a los inversores. Su índice bursátil ha caído aproximadamente un 16 por ciento en el último año y es el índice de referencia con peor rendimiento del mundo en ese período, según Bloomberg. La denuncia original contra Mr. Thaksin fue presentada en 2015 por el General Udomdej Sitabutr, que en ese momento era el vice-ministro de Defensa en la junta militar que tomó el poder en un golpe de estado un año antes. Las autoridades emitieron una orden de arresto para Mr. Thaksin, pero para entonces ya se había mudado al extranjero.