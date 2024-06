Taiwán se prepara para protestas mientras se avanza en polémica ley.

Decenas de miles de partidarios del partido gobernante de Taiwán se espera que se reúnan fuera del parlamento el viernes después de que este impulsara un proyecto de ley de “desacato al parlamento” extremadamente controvertido.

El partido opositor Kuomintang (KMT) dice que la nueva ley es muy necesaria para corregir el desequilibrio de poder entre el legislativo y la muy poderosa presidencia de Taiwán.

Pero el gobernante Partido Democrático Progresista (DPP) dice que se trata de un golpe de Estado inconstitucional, destinado a vengarse del gobierno del DPP liderado por el presidente William Lai Ching-te.

El proyecto de ley dará al parlamento de Taiwán más poder para interrogar e investigar al poder ejecutivo, subpoenar a funcionarios gubernamentales e individuos privados, lo que podría obligarlos a entregar documentos sensibles a los legisladores.

También introduce una cláusula de “desacato al legislativo” que puede imponer multas e incluso una pena de prisión de hasta un año para los funcionarios que falten el respeto al parlamento. La última cláusula ha sido criticada duramente por académicos legales, que dicen que va mucho más allá de lo normal en otros países democráticos.

Cuando se presentó por primera vez en mayo, se produjeron enormes protestas en las calles de Taiwán, ya que decenas de miles rodearon el parlamento durante días. Pero hubo una pausa cuando fue a la oficina del Sr. Lai para su aprobación.

El Sr. Lai devolvió el proyecto de ley al parlamento para su revisión y fue aprobado nuevamente, esta vez bastante rápido, con el apoyo de una frágil coalición del KMT, el partido más pequeño del Pueblo de Taiwán (TPP) y los independientes.

Pero el DPP ha estado pidiendo a sus simpatizantes que se presenten, incluso si es solo una muestra simbólica de su oposición al proyecto de ley. El KMT organizó una contra protesta el viernes, pero los números – en sus cientos – fueron menores que los que el DPP atrajo el mes pasado.

Sin embargo, las protestas han llegado a reflejar una profunda brecha política en Taiwán, entre los partidarios del DPP y el KMT.

Durante décadas, el KMT, el partido de los nacionalistas chinos, gobernó Taiwán con mano dura, reprimiendo brutalmente todas las convocatorias de democracia o independencia; muchos de los antiguos líderes del DPP fueron encarcelados por ser radicales. Ahora, los dos partidos compiten por el poder a través de las urnas. Pero las viejas sospechas ahora alimentan el estancamiento en el parlamento.

Hace solo un mes que el presidente Lai fue inaugurado, pero ya la falta de mayoría en un parlamento dividido significa que sus perspectivas de lograr algo sustancial durante su primer mandato no se ven bien.

En las calles fuera del legislativo hay una preocupación genuina por lo que está sucediendo dentro. Los miles de partidarios del DPP parecen creer que el proyecto de desacato al parlamento es un intento de golpe legislativo.

“El proceso es muy injusto y ha evitado cualquier discusión sustancial”, dice Powei Chang, de 33 años. “El proyecto de ley en sí es muy peligroso y carece de una definición clara. Básicamente es una forma para que los legisladores expandan sus poderes sin el consentimiento del pueblo.”

El hecho de que los legisladores en cuestión tengan una mayoría parlamentaria no es suficiente para el Sr. Chang.

Las personas que han estado rodeando el parlamento son de todos los sectores de la sociedad taiwanesa: jóvenes y viejos, estudiantes, profesionales, trabajadores manuales. Se sientan pacientemente en filas de taburetes de plástico. En un escenario improvisado, una constante procesión de activistas toma el micrófono para denunciar lo que está sucediendo dentro de la cámara.

En mayo, cuando un fuerte aguacero vespertino azotó la ciudad, los organizadores repartieron ponchos de plástico, y los más preparados levantaron un bosque de paraguas. Nadie se fue.

Están unidos por dos cosas: un fuerte sentido de identidad taiwanesa y una profunda desconfianza de las motivaciones del KMT opositor.

“Creo que lo que está sucediendo en Taiwán hoy es algo contra lo que la gente debe levantarse”, dice una joven llamada Eden Hsu. “No podemos dejar que aquellos que intentan vender a Taiwán piensen que pueden hacer lo que quieran sin oposición.”

¿Vender a Taiwán a quién? A China.

“Muchas disposiciones del proyecto de ley parecen influenciadas por el Partido Comunista Chino”, dice. “El Partido Comunista Chino planea… infiltrar Taiwán utilizando apoyo tanto interno como externo.”

Este es un sentimiento que se repite una y otra vez, en la calle y desde activistas en el escenario. Existe una creencia generalizada entre aquellos que se oponen al proyecto de ley de desacato de que el liderazgo del KMT está firmemente en el bolsillo de Beijing.

Al pedir evidencia, tanto los manifestantes como los activistas apuntan a las frecuentes visitas que hacen los altos líderes del KMT a China. En primer lugar está el antiguo presidente del KMT de Taiwán, Ma Ying-jeou. En los últimos seis meses ha realizado dos viajes a China. En abril fue recibido cálidamente en Beijing por el presidente Xi Jinping mismo, que ha rechazado firmemente cualquier diálogo con el Sr. Lai o su predecesora Tsai Ing-wen.

Un político del DPP muy conocido describe al ex presidente Ma como el “activo político más importante de Beijing en Taiwán”.

Otros que se consideran “muy cercanos a Beijing” incluyen al presidente del KMT Han Kuo-yu, a quien los partidarios del DPP a menudo describen con desprecio como “el Pez Coreano”, un homónimo de su nombre en chino.

“Realmente no es azul [el color de la bandera del partido KMT]”, dice un político del DPP. “Es rojo [el color de la bandera del partido comunista].”

Otro acusado de ser “rojo” es el hombre a cargo de hacer avanzar el proyecto de ley de desacato al legislativo, el líder de la bancada del KMT, Fu Kun-chi. El Sr. Fu es un poderoso intermediario con un pasado controvertido, que incluye un tiempo en prisión tras ser condenado por especulación con acciones internas y por elaborar un divorcio fraudulento. Él también es un visitante frecuente de China.

Todo esto es carne útil para el molino de rumores e insinuaciones. Pero no es evidencia de colusión entre los altos líderes del KMT y Beijing. De hecho, el liderazgo del KMT ha protestado enérgicamente su inocencia y señalado su larga historia de oposición al partido comunista chino.

“Tengo más razones que el DPP para odiar a Beijing”, dice Alexander Huang, jefe del departamento internacional del KMT. “La idea principal [del proyecto de ley] es hacer que el poder ejecutivo sea más responsable, eso es todo.”

Pero cuando el KMT controlaba la presidencia y el legislativo entre 2008 y 2016, resistió las demandas de la oposición de aprobar una ley muy similar: en ese momento, el DPP, que estaba en el otro lado del pasillo, estaba impulsando su aprobación.

El KMT también ha sugerido que podría comenzar a investigar a los líderes del DPP una vez que el proyecto de ley se convierta en ley.

“Durante ocho años, el DPP tuvo una súper mayoría. Podían conseguir lo que quisieran. Ejecutivo y legislativo en coalición para disfrutar de los recursos de Taiwán”, dice el Sr. Huang.