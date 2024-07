Taiwán afirma que retrocedió en la recuperación de uno de sus buques pesqueros confiscados por China para evitar escalada.

China a capturado un barco pesquero taiwanés que dice que estaba entrando ilegalmente en sus aguas.

La Guardia Costera de Taiwán envió rápidamente sus barcos de patrulla al lugar, pero retrocedió para evitar conflicto.

El incidente destaca las crecientes tensiones marítimas entre China y Taiwán.

Taiwán está pidiendo la liberación de uno de sus barcos pesqueros y su tripulación después de que las autoridades chinas abordaron y capturaron el martes, según varios informes.

La Guardia Costera de Taiwán dijo que envió dos barcos de patrulla al lugar donde se capturó el Dajinman 88, pero los barcos chinos los bloquearon y transmitieron un mensaje diciendo que no interfirieran.

Dijo que después de aproximadamente una hora, los barcos de la Guardia Costera de Taiwán retrocedieron para evitar una escalada.

El barco estaba en el Estrecho de Taiwán, justo fuera de la costa de China y no lejos de la isla taiwanesa de Kinmen. El barco estaba en aguas chinas y pescaba calamares durante un período en el que China lo prohíbe, según Reuters, citando a funcionarios.

Taiwán está pidiendo ahora la liberación de los marineros y el barco en sí, con un alto funcionario de la Guardia Costera instando a China a no usar “factores políticos” en el manejo de la situación, según Reuters.

Aumento de las tensiones marítimas



Tanto China como Taiwán previamente habían capturado los barcos uno del otro cuando se sospechaba que estaban violando, pero el último incidente ilustra las crecientes tensiones marítimas entre ellos.

China considera a Taiwán como su propio territorio y ha reclamado gran parte del Mar del Sur de China, que es una importante ruta de navegación.

El mes pasado, China también promulgó una ley que permite a su Guardia Costera capturar buques extranjeros sospechosos de entrar ilegalmente en sus aguas.

According to NPR, China has escalated patrols in the Taiwan Strait over the last two years to put pressure on the tiny island of Kinmen.

La isla está mucho más cerca, a unos cinco millas, de China que de la parte continental taiwanesa, a unas 185 millas al sureste. Es una de varias islas taiwanesas cuya distancia de la parte continental las hace vulnerables a la agresión china, como informó Business Insider Benjamin Brimelow.

“Con cada etapa, se normaliza esta idea de que realmente no hay tal cosa como un buffer entre Taiwán y China”, dijo Gregory Poling, experto en el Mar del Sur de China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, a NPR.

Provocaciones en la zona gris



Las tensiones empeoraron en febrero después de que dos pescadores chinos murieran frente a la costa de Kinmen mientras las autoridades costeras taiwanesas los perseguían, como informó The Guardian en ese momento.

El incidente del martes es el último enfrentamiento marítimo de China, ocurriendo apenas unos días después de que la Guardia Costera china chocara con un barco filipino en el Mar del Sur de China.

Sari Arho Havrén, miembro asociado especializado en relaciones exteriores de China en el Instituto de Servicios de la Royal United, caracterizó las acciones como una de las muchas “provocaciones en la zona gris” marítimas de China, que amenazan a sus adversarios pero que se mantienen por debajo del umbral de un acto de guerra.

Ese incidente fue un ejemplo de los intentos de China de “agotar” a otros países para que reconozcan sus reclamos marítimos, dijo a Business Insider.

Leer el artículo original en Business Insider.