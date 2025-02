Tailandia deporta a decenas de uigures a China

Al menos 40 uigures han sido deportados a China, han confirmado las autoridades tailandesas, a pesar de las advertencias de grupos de derechos humanos de que podrían enfrentar posibles torturas e incluso la muerte. Se cree que el grupo fue trasladado de regreso a la región de Xinjiang en China el jueves, después de haber estado detenido durante 10 años en un centro de detención de Bangkok. China ha sido acusada de cometer crímenes contra la humanidad y posiblemente genocidio contra la población uigur y otros grupos étnicos principalmente musulmanes en la región noroccidental de Xinjiang. Pekín niega todas las acusaciones. Es la primera vez que Tailandia deporta a uigures desde 2015. La deportación ha estado envuelta en secreto después de que se plantearan serias preocupaciones por parte de Estados Unidos y las Naciones Unidas. Los medios tailandeses informaron que varios camiones, algunos con ventanas bloqueadas con láminas de plástico negro, salieron del principal centro de detención de inmigrantes de Bangkok en las primeras horas del jueves por la mañana. Horas más tarde, el rastreador Flightrader24 mostró un vuelo no programado de China Southern Airlines saliendo de Bangkok, llegando eventualmente a Xinjiang. No estaba claro de inmediato cuántas personas habían sido deportadas. El ministro de Defensa de Tailandia le dijo a la agencia de noticias Reuters que Pekín había dado garantías de que los deportados serían cuidados. Pekín dijo que 40 inmigrantes chinos ilegales fueron repatriados desde Tailandia, pero se negó a confirmar que el grupo fuera uigur. “La repatriación se llevó a cabo de acuerdo con las leyes de China y Tailandia, el derecho internacional y la práctica internacional”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores. Los medios estatales chinos dijeron que el grupo había sido embrujado por organizaciones criminales y quedaron varados en Tailandia después de salir ilegalmente del país. La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, no confirmó inicialmente que se hubieran producido deportaciones cuando los reporteros le preguntaron. “En cualquier país del mundo, las acciones deben adherirse a los principios de la ley, los procesos internacionales y los derechos humanos”, dijo. Se cree que el grupo es el último de los más de 300 uigures que fueron detenidos en la frontera tailandesa en 2014 después de huir de la represión en Xinjiang. Muchos fueron enviados a Turquía, que suele ofrecer asilo a los uigures, mientras que otros fueron deportados de regreso a China en 2015, lo que provocó una ola de protestas por parte de gobiernos y grupos de derechos humanos. “¿Qué está haciendo el gobierno tailandés?” preguntó la parlamentaria de la oposición Kannavee Suebsang en las redes sociales el jueves. “No debe haber deportaciones de uigures para enfrentar persecuciones. Estuvieron encarcelados durante 11 años. Hemos violado sus derechos humanos durante demasiado tiempo”. El centro de detención donde los uigures -que no habían sido acusados de ningún delito, aparte de ingresar a Tailandia sin visa- estaban detenidos, se sabía que era insalubre y estaba abarrotado. Cinco uigures murieron en custodia. En un comunicado el jueves, Human Rights Watch dijo que el grupo ahora enfrenta un alto riesgo de tortura, desaparición forzada y prisión a largo plazo. “La transferencia de detenidos uigures de Tailandia a China constituye una violación flagrante de las obligaciones de Tailandia en virtud de las leyes nacionales e internacionales”, dijo la directora de Asia de la organización, Elaine Pearson. “Hasta ayer [miércoles], altos funcionarios tailandeses habían hecho múltiples garantías públicas de que estos hombres no serían transferidos, incluidos aliados y funcionarios de la ONU”. Phil Robertson, director del grupo Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA), dijo que las deportaciones “destruyeron totalmente” el “engaño” de que el gobierno tailandés actual era diferente al anterior “cuando se trata de represión transnacional y de cooperación con vecinos autoritarios”. Amnesty International describió las deportaciones como “increíblemente crueles”. Miembros bipartidistas del Comité de China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos emitieron un comunicado el miércoles advirtiendo que las deportaciones “constituirían una clara violación de las normas internacionales de derechos humanos a las que el Reino de Tailandia está obligado en virtud del derecho internacional”. La ONU dijo que “lamenta profundamente” las deportaciones. Hay alrededor de 12 millones de uigures, en su mayoría musulmanes, viviendo en Xinjiang, que se conoce oficialmente como la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR). Los uigures hablan su propio idioma, que es similar al turco, y se consideran cultural y étnicamente cercanos a las naciones de Asia Central. Representan menos de la mitad de la población de Xinjiang. En las últimas décadas ha habido una migración masiva de chinos han (la mayoría étnica de China) a Xinjiang, supuestamente orquestada por el estado para diluir la población minoritaria allí. China también ha sido acusada de apuntar a líderes religiosos musulmanes y de prohibir prácticas religiosas en la región, así como de destruir mezquitas y tumbas.