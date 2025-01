T-Mobile ya no permite que decidas qué aplicación usar.

“

La señal estaba clara. Desde hace tiempo se rumoreaba que la aplicación T Life, lanzada a principios del año pasado, iba a reemplazar a la aplicación original de T-Mobile. Ahora, la compañía está pidiendo a sus clientes que eliminen la aplicación de T-Mobile.

La aplicación de T-Mobile fue lanzada hace 12 años. Cuando se anunció por primera vez T Life, marcó la jubilación de la aplicación T-Mobile Tuesdays que había estado presente desde 2016. Posteriormente, comenzó a incorporar funciones que antes se encontraban en la aplicación de T-Mobile, lo que generó rumores de que esta última estaba a punto de ser descontinuada.

T-Mobile apoyó de manera no oficial esas afirmaciones al retirar la aplicación de T-Mobile de los mercados de aplicaciones y posteriormente volverla inutilizable para muchos usuarios.

En diciembre, Jon Freier, presidente del Grupo de Consumidores de T-Mobile, declaró que la empresa estaba consolidando la mayoría de sus aplicaciones en T Life para convertirla en una superaplicación.

Y ahora, T-Mobile está directamente pidiendo a sus clientes que eliminen la aplicación. El usuario de Reddit Express_Eye_4573 recibió una notificación de la compañía, indicándole que descargara T Life y eliminara la aplicación de T-Mobile.

Hoy recibí la notificación de T-Mobile informándome que la aplicación T-life era la que debía usar. Me indicó que eliminara la aplicación de T-Mobile después de instalar la aplicación de T-life.

Eliminé la aplicación de T-Mobile hoy.

Express_Eye_4573, usuario de Reddit, enero de 2025

T-Mobile ha estado alentando a los suscriptores a descargar T Life desde hace algún tiempo para prepararse para el eventual cierre de la aplicación antigua. Se instruyó a los empleados de la compañía a convencer a los clientes que visitaban sus tiendas para obtener T Life y la empresa también ha estado enviando correos electrónicos solicitando a los usuarios que descarguen T Life.Si has estado posponiendo la descarga de T Life, ya no puedes retrasarlo más. De lo contrario, no solo no podrás reclamar regalos gratuitos de T-Mobile Tuesdays, sino que también tendrás que realizar muchas de las tareas de gestión de cuentas de la forma antigua, lo que podría resultarte incómodo.

Muchos clientes de T-Mobile estaban teniendo dificultades para dejar atrás a T-Mobile, pero ahora que ni siquiera funciona para muchos usuarios y dejará de funcionar pronto para todos, no tienes más remedio que eliminarlo de tu teléfono. De lo contrario, seguirá ocupando espacio innecesariamente.