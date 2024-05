T-Mobile comprará casi todo U.S Cellular en un acuerdo de $4.4 mil millones.

“

T-Mobile está adquiriendo las operaciones inalámbricas de U.S. Cellular y ciertos activos de espectro en una transacción valorada en $4.4 mil millones, consolidando aún más la industria.

Como parte del acuerdo, T-Mobile obtendrá las operaciones inalámbricas de U.S. Cellular y aproximadamente el 30% de los activos de espectro en varias bandas de espectro. T-Mobile también entrará en un nuevo acuerdo de licencia principal sobre más de 2,000 torres y prolongará el plazo del arrendamiento para las aproximadamente 600 torres donde T-Mobile ya es inquilino.

“Combinar los recursos de red de UScellular con los nuestros nos permitirá llenar vacíos en la conectividad que crearán una mejor experiencia para todos nuestros clientes con más cobertura y más capacidad,” dijo el CEO de T-Mobile, Mike Sievert, en un comunicado.

T-Mobile dijo el martes que los clientes de U.S. Cellular tendrán acceso a su red 5G, brindándoles una mejor cobertura y velocidad.

“Ante la creciente competencia y la creciente intensidad de capital requerida para mantenerse al día con las últimas tecnologías, y tras nuestra cuidadosa y deliberada revisión estratégica, estamos seguros de que seguir cumpliendo nuestra misión requiere un nivel de escala e inversión que se logra mejor integrando nuestras operaciones inalámbricas con las de T-Mobile,” dijo en un comunicado el presidente de U.S. Cellular, LeRoy Carlson Jr.

La transacción incluye una combinación de efectivo y hasta aproximadamente $2 mil millones de deuda asumida. Hasta $100 millones del componente en efectivo está sujeto a cumplir ciertas métricas financieras y operativas entre la firma del acuerdo y el cierre.

U.S. Cellular mantendrá aproximadamente el 70% de su cartera de espectro en varias bandas de espectro.

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por los directorios de United States Cellular Corp. y Telephone and Data Systems Inc, que es un accionista mayoritario de U.S. Cellular. Se espera que se cierre a mediados de 2025.

