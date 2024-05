T-Mobile adquirirá la mayor parte de U.S. Cellular en un acuerdo de $4.4 mil millones

El logo de T-Mobile mostrado en una pantalla de laptop y un smartphone se ven en esta foto de ilustración tomada en Krakow, Polonia el 22 de febrero de 2024.

Jakub Porzycki | Nurphoto | Getty Images

T-Mobile anunció el martes que planea adquirir la mayor parte de U.S. Cellular, incluyendo tiendas, parte del espectro inalámbrico del operador y sus clientes, en un acuerdo por un valor de $4.4 mil millones.

El acuerdo incluye efectivo y hasta $2 mil millones en deuda.

T-Mobile dijo que utilizará el espectro inalámbrico de U.S. Cellular para mejorar la cobertura en áreas rurales, al mismo tiempo que ofrecerá una mayor conectividad a los clientes de U.S. Cellular en todo Estados Unidos. La compañía dijo que permitirá a los clientes de U.S. Cellular mantener sus planes actuales o cambiar a un plan de T-Mobile.

U.S. Cellular seguirá siendo propietario de parte de su espectro inalámbrico y torres, y alquilará espacio en al menos 2,100 torres adicionales a T-Mobile. Las empresas esperan que el acuerdo se cierre a mediados de 2025.

