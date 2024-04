T.J. Holmes explica por qué tiene “miedo” de “estar separado” de Amy Robach: Estoy “realmente frustrado”

El periodista T.J. Holmes explicó por qué se preocupa tanto por estar separado de su novia Amy Robach cuando ella viaja sin él.

Durante el episodio del viernes 12 de abril de su podcast “Amy and T.J.”, Robach, de 51 años, habló sobre sus planes de visitar a su hija mayor en Alemania.

“Estamos a punto de estar separados por primera vez en mucho tiempo por un par de días”, dijo Robach, quien comparte a sus hijas Ava, de 21 años, y Annalise, de 17, con su ex marido Tim McIntosh.

Holmes, de 46 años, bromeó inicialmente diciendo que no le importaría la distancia entre ellos, agregando: “Todos necesitan un descanso. A veces no te das cuenta de que necesitas un descanso… Dije tal vez. No dije que me gustaría o que quiero. No dije que lo necesitamos. Dije tal vez. No tengo nada que ver con que estemos separados”.

La cronología de la relación entre Amy Robach y T.J. Holmes de Good Morning America

Después de que Robach le preguntara a Holmes qué tenía planeado para los cuatro días que ella estaría fuera, él admitió que no estaba seguro de si disfrutaría de estar separado por tanto tiempo.

“Supongo que estaré en posición fetal durante varios días”, bromeó antes de ser más honesto. “Estaré preocupado por tu viaje”.

Holmes señaló que siempre está preocupado cuando Robach está fuera.

“Te lo he dicho muchas veces. No me enojo sino que me frustro mucho cuando estamos separados y viajando en direcciones diferentes. Hemos pasado por mucho juntos”, explicó. “Ahora siempre tengo ansiedad y miedo de que si no estamos juntos, entonces no estoy allí contigo para protegerte o ayudarte. Simplemente no me gusta estar separado de ti”.

Agregó: “Tengo ansiedad de que algo va a pasar y después de todo lo que hemos pasado me preocupo por eso”.

Todo lo que Amy Robach y T.J. Holmes han dicho el uno sobre el otro: ‘Somos afortunados y lo sabemos’

Holmes y Robach suelen utilizar su podcast conjunto como una plataforma para ofrecer una mirada sincera a sus vidas personales. La pareja inicialmente llamó la atención en noviembre de 2022 cuando se publicaron fotos de ellos acaramelados fuera de la oficina a pesar de estar casados con otras personas.

Ese mismo mes, Holmes solicitó el divorcio de Marilee Fiebig después de más de una década de matrimonio. Robach también puso fin a su matrimonio con Andrew Shue, con quien se casó en 2010. Us Weekly dio la noticia en enero de 2023 de que Robach y Holmes fueron oficialmente despedidos de ABC, y la cadena luego confirmó su salida de GMA3.

Inicialmente, Holmes y Robach permanecieron callados sobre el escándalo. Rompieron su silencio en diciembre de 2023 con el lanzamiento de su podcast, que les permitió contar su versión de la historia.

Las mayores controversias y disputas de programas de entrevistas de la historia

“Para ser claros, se nos reveló que estábamos en una relación, pero todos los demás pensaron que se nos descubría como adúlteros, como si engañáramos a nuestras parejas, y no fue el caso porque lo curioso es que, el día en que se tomaron esas fotos y el día en que se publicó ese artículo, ambos en ese momento estábamos en proceso de divorcio”, dijo Holmes durante el episodio inaugural.

Robach también defendió su romance con Holmes, compartiendo: “Teníamos abogados, mediadores, estábamos en medio de divorcios. Pensábamos que estábamos protegiendo a nuestros hijos y a nuestras familias y pensábamos que teníamos tiempo y pensábamos que teníamos derecho a la privacidad y tal vez eso fue ingenuo y estúpido”.