Suze Orman critica al asesor financiero de una llamadora de 72 años: ‘No hagas esto. No lo hagas bajo ningún concepto’.

Durante un episodio de “Ask KT and Suze Anything,” la experta en finanzas personales Suze Orman criticó al asesor financiero de una mujer de 72 años por darle malos consejos sobre cambiar pólizas de seguros. Esto es lo que sucedió durante el podcast.

Orman es una autora y asesora financiera reconocida por sus consejos directos pero justos. Durante un episodio del podcast “Ask KT and Suze Anything,” que trata sobre todo lo relacionado con el dinero, Orman recibió una llamada de una mujer de 72 años llamada Judy, quien se ha jubilado hace dos años.

Judy reveló que está bien financieramente y está pagando sus facturas sin problemas. Recientemente, se reunió con su asesor financiero. Judy le dijo a su asesor financiero que había pagado su póliza de MetLife, valorada en $16,000, con un beneficio por fallecimiento de $26,000. Judy explicó que le dijo a su asesor financiero que no tenía un seguro de largo plazo. En respuesta, su asesor financiero le dijo que podría cambiar su póliza con un dinero adicional para ayudar a cubrir el costo de un seguro de cuidados a largo plazo. Judy le dijo a Orman que estaba confundida sobre qué hacer porque siempre había pensado que la póliza se usaría para su sepelio. Judy preguntó: “¿Es mejor tener cuidados a largo plazo? Nunca he escuchado sobre la conversión de pólizas de seguro a cuidados a largo plazo.” Judy quería saber si estas pólizas eran legítimas.

Orman respondió a la pregunta de Judy, “Son legítimas por una gran cantidad de dinero, Judy,” y explicó sus pensamientos sobre la situación de Judy. Orman señaló que hacer una de estas conversiones de pólizas es costoso. Orman le preguntó a Judy, “¿Te dijo él (su asesor financiero) cuánto dinero extra? ¿Te dijo cuánto extra por mes para mantenerlo en funcionamiento?” Orman agregó, “Cuanto más viejo te haces, más caro es un seguro de cuidados a largo plazo porque la edad promedio de ingreso a un hogar de ancianos es 84.” Debido a que Judy quería que su póliza actual se usara para su sepelio, Orman señaló que esto significaba que Judy no tendría suficiente dinero ahorrado en otro lugar para pagar su sepelio si cambiaba la póliza.

Otro problema potencial al que Judy podría enfrentarse al convertir su póliza de MetLife a un seguro de cuidados a largo plazo es que podría arriesgarse a perder las primas que ha pagado a lo largo de los años. La conversión de póliza a veces puede traer costos ocultos. Orman explicó, “Por lo tanto, normalmente, una vez que pasas de los setenta, la mayoría de la gente ni siquiera puede pagar cuidados a largo plazo. Y muchos de esos seguros hoy en día, y las personas que escuchan esto lo saben, están recibiendo aumentos serios en sus seguros de cuidados a largo plazo.”

Entonces, ¿qué debería hacer?

Orman le dijo a Judy que no siguiera los consejos de su asesor financiero. Orman sintió que Judy probablemente calificaría para Medicaid si ingresara a un hogar de ancianos porque probablemente no tenía tanto dinero, por lo que cumpliría con los criterios de calificación. Pagar dinero extra mensualmente por una póliza que no necesitará es absurdo. Orman criticó al asesor financiero de Judy y le dijo, “No hagas esto, no hagas esto. No hagas esto en ningún nivel. Tal vez en una situación diferente.”

Orman también le dio a Judy algunos consejos adicionales y le dijo que si los hechos fueran diferentes, debería visitar la aplicación “Mujeres y Dinero” para hablar con Phyllis Shelton antes de tomar decisiones finales sobre sus pólizas. Según Orman, Shelton es una experta en seguros de cuidados a largo plazo, y “Sinceramente, personalmente nunca compraría un seguro de cuidados a largo plazo sin haber hablado con Phyllis Shelton primero.”

