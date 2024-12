Supuesto entrometimiento ruso en las elecciones revive oscuros recuerdos en Rumania.

El documento que hablaba de una gran campaña de influencia en línea para influir en la votación a favor del político marginal Calin Georgescu culpó a un “actor patrocinado por el estado”. Otro, sobre intentos de hackear sitios web electorales, hablaba de vínculos con sitios de cibercrimen en Rusia. Un tercer archivo dijo que Rusia estaba involucrada en una guerra híbrida aquí. Los rumanos han unido los puntos y culpan a Moscú. Eso trae recuerdos oscuros para mucha gente. En una librería, una escritora infantil me dijo que “dejaría el país inmediatamente” si hubiera algún indicio de que Rumanía se alejara de su camino europeo, volviéndose menos libre. Es cierto que las políticas de Georgescu – acabar con la ayuda a Ucrania, comentarios que cuestionan el punto de la OTAN o socavan la UE – son útiles para Moscú. En el Kremlin, aunque niegan cualquier papel en estos eventos, estoy segura de que están contentos de que Rusia sea vista como tan poderosa; sus tentáculos tan extendidos que incluso pueden agitar la política rumana. Un país de la OTAN, desde hace mucho tiempo visto como un socio estable y confiable. Pero cuando conocí al hombre en el centro de toda esta controversia, Calin Georgescu desestimó cualquier idea de que su ascenso meteórico, de marginal a favorito de las elecciones, se debiera a la interferencia rusa. De hecho, se rió a carcajadas. Me dijo que Vladimir Putin era un “líder y un patriota”, aunque afirmó que “no era fan”. Elegante y elocuente, dice que le están bloqueando porque desafía al establecimiento político. Cree que su política de “Rumanía Primero” tiene un verdadero atractivo para la gente de aquí. En ese último punto, probablemente tiene razón. Aún no he conocido a nadie en Bucarest – fuera del equipo inmediato de Georgescu – que haya admitido haber votado por él. Pero su contenido en línea – que inundó TikTok – tenía muchos mensajes que atraerán en un país culturalmente conservador, especialmente fuera de la capital. Habla de soberanía y de Dios y de luchar contra “el Sistema”. Les dice a la gente que sus vidas deberían ser mejores. ¿Sus seguidores, quienesquiera que sean, creerán los informes de que es un proyecto ruso y aceptarán la cancelación de la votación? ¿O podrían salir de detrás de sus pantallas de computadora y teléfonos para protestar? Hasta ahora, los llamamientos son para quedarse en casa y mantener la calma. La repetición de las elecciones podría no ser hasta la primavera. Eso es mucho tiempo en la política rumana.