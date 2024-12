Supervivientes conmemoran 20 años desde el tsunami más mortal del mundo con ceremonias en lugares devastados por la tragedia de 2004.

Miles se reunieron en duelo el jueves 26 de diciembre para conmemorar dos décadas desde el mayor tsunami del mundo.

El 26 de diciembre de 2004, en uno de los peores desastres naturales de la era moderna, un terremoto de magnitud 9.1 desencadenó olas catastróficas que trajeron destrucción y devastación a al menos 12 países. Dejó unos 230,000 muertos, y unos 1.7 millones más fueron desplazados, afectando principalmente a India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

En fosas comunes en toda la provincia de Aceh en Indonesia el jueves, la gente se reunió y rezó para honrar a las víctimas de la tragedia, informó The Associated Press. En Ulee Lheue village, donde están enterradas 14,000 víctimas no identificadas, las familias de los fallecidos por el tsunami lloraron y colocaron flores.

Hubo ceremonias conmemorativas similares en Ban Nam Khem, una pequeña ciudad pesquera en Tailandia que fue una de las más afectadas por el tsunami en el país, así como en Chennai, India, y Pereliya, Sri Lanka, reportó AP.

Memorial del tsunami en Tailandia

Louis Mullan y su hermano menor, Theo, eran solo adolescentes cuando el tsunami destruyó Khao Luk, Tailandia, donde su familia estaba de vacaciones, matando a sus padres.

Los niños volvieron a Cornwall, Inglaterra, una semana después de la tormenta como huérfanos. Pero cuando llegaron a casa, recibieron un mensaje inesperado de una familia vecina de cuatro que se ofrecía a acogerlos, contó Louis a PEOPLE en noviembre.

“Ella sintió que algo le decía que tenía que hacerlo”, dijo Louis sobre la mamá que sugirió que los acogiera. “Si no tuviéramos eso, creo que hubiera sido mucho más difícil.”

Añadió, “Las oportunidades que nos han ofrecido y el amor que nos han brindado nos han hecho quienes somos”.

Memorial del tsunami en Tailandia

Para Rachel Hearson, fue un “bolsillo de aire” lo que le salvó la vida cuando la tormenta azotó las Islas Phi Phi en Tailandia, donde estaba de vacaciones, contó a PEOPLE el mes pasado. Hearson, ahora 61 años, fue rescatada por un pequeño barco de pesca antes de regresar a tierra para buscar a su pareja, Cici Romain, a quien finalmente encontró entre los escombros ayudando a otros.

Aunque no tenía formación médica formal, sostuvo las manos de los sobrevivientes mientras esperaban a los helicópteros de rescate. Dos décadas después, dijo que había abandonado su carrera de diseñadora de moda para trabajar en una organización benéfica contra el cáncer, aprendiendo de la tragedia: “Puedo estar allí para otras personas si me necesitan.”

“Quizás es difícil [para la generación más joven] entenderlo”, dijo Soffie Modin, otra sobreviviente del tsunami, a PEOPLE. Modin también estaba de vacaciones en las Islas Phi Phi y necesitó ocho meses de atención hospitalaria y en casa para recuperarse de una lesión en la pierna. Aunque sobrevivió, el hermano de entonces prometido fue víctima fatal de la tragedia.

Memorial del tsunami en Tailandia

Modin es una de las muchas sobrevivientes que aparece en Tsunami: Carrera contra el tiempo de National Geographic, una potente docuserie de cuatro partes que arroja luz sobre la valentía y el heroísmo de los supervivientes del desastre.

“Es un poco bonito volver a abrir esa tapa”, comentó Modin a PEOPLE sobre su participación en la docuserie, destacando la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan sobre la tragedia.

