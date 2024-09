Supera los rendimientos del Tesoro con acciones de bancos que pagan dividendos, dice Janney.

Los inversores que buscan capturar un rendimiento sólido y un potencial de ganancia de capital al alza pueden optar por los bancos regionales, algunos de los cuales ofrecen dividendos que superan el 4%, según el banco de inversión Janney Montgomery Scott. Se espera que la Reserva Federal entregue un recorte de tasas de interés al final de su reunión de política de septiembre del 17 al 18 de este mes. Esto significa que los inversores que han estado obteniendo rendimientos generosos de bonos del Tesoro a corto plazo, cuentas de ahorro de alto rendimiento y fondos del mercado monetario es probable que vean disminuir sus ingresos por intereses. De hecho, las instituciones financieras ya están reduciendo los intereses que pagan en los certificados de depósito: Sallie Mae recortó las tasas en sus CDs a 1 y 2 años en 15 puntos básicos cada uno, lo que llevó el rendimiento porcentual anual en estos instrumentos al 4.8% y 4.05%, respectivamente, encontró Wells Fargo. Un equipo de analistas de Janney, liderado por Timothy Coffey, elaboró una lista de acciones de bancos regionales con dividendos que superan a los de la mayoría de los bonos del Tesoro. Para poner las cosas en perspectiva, el Tesoro a 3 años está rindiendo alrededor del 3.75%. “Quizás sorprendentemente, los bancos en este grupo han sido pagadores regulares de dividendos durante años”, escribió Coffey en una nota la semana pasada. “Y, a pesar de la presión sobre el Margen de Interés Neto debido a una demanda de préstamos más lenta y aumentos más rápidos en los costos de financiamiento, muchos han aumentado los dividendos año tras año desde 2021.” El Margen de Interés Neto mide la diferencia entre los ingresos por intereses que un banco genera a partir de préstamos y lo que paga a los ahorradores. Los inversores deben ser conscientes de que los bancos, al igual que cualquier empresa que paga dividendos, siempre pueden reducir estos pagos a los accionistas si sus finanzas se ven comprometidas. Además, los altos dividendos pueden indicar que el precio de las acciones de una empresa está cayendo. Aquí están las acciones de bancos que Janney destacó en su informe. Region Financial fue incluido. Las acciones han subido casi un 20% en 2024 y ofrecen un rendimiento de dividendos del 4.3%. Wall Street está en gran parte en la cerca en cuanto al banco de Birmingham, Alabama, con 16 de los 27 analistas que cubren el nombre calificándolo como una retención, según LSEG. Los analistas de Piper Sandler se reunieron recientemente con la gerencia de Regions, señalando que “Si bien el panorama macroeconómico refleja una desaceleración de la economía y los clientes siguen cautelosos, la gerencia está confiada en la capacidad de RF para navegar la incertidumbre”. Los ejecutivos de Regions también señalaron una “trayectoria de ingresos por intereses netos en mejora y una buena historia de tarifas”, escribió el analista de Piper R. Scott Siefers. Él tiene una calificación neutral en Regions y un precio objetivo de $23, lo que sugiere un declive de casi el 2% desde donde cerraron las acciones el viernes. Regions aumentó su dividendo trimestral en más del 4% a mediados de julio. KeyCorp también está en la lista de Janney. Las acciones del banco regional con sede en Cleveland han subido casi un 17% este año, y las acciones ofrecen un rendimiento de dividendos del 4.9%. La opinión sobre KeyCorp en general es favorable, con aproximadamente el 60% de los analistas calificando a KeyCorp como una compra o fuerte compra, según LSEG. El mes pasado, el Bank of Nova Scotia acordó realizar una inversión minoritaria estratégica en KeyCorp de alrededor de $2.8 mil millones por una participación accionaria del 14.9%. La primera cuota de esa inversión se completó el viernes, con el banco canadiense comprando $800 millones de acciones comunes de KeyCorp. “Este es un gran negocio para KEY ya que marca varias casillas”, dijo el analista de D.A. Davidson Peter Winter en un informe del 12 de agosto. Señaló que el acuerdo aumenta los ingresos de manera aditiva en un solo dígito en 2025. Winter agregó que KeyCorp utilizará aproximadamente la mitad de la inversión para reposicionar su cartera de valores y adelantar ganancias, lo que generaría alrededor de $400 millones de ingresos por intereses netos adicionales en el primer año. Otros nombres que aparecieron en la lista de Janney de nombres de bancos regionales que pagan dividendos incluyen Huntington Bancshares, que ha subido un 16% en 2024 y paga un rendimiento de dividendos del 4.2%, y Truist Financial, que ha subido alrededor del 20% este año y ofrece un rendimiento de dividendos del 4.7%.