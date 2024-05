Sununu critica a gobernadores demócratas: Newsom solo es un idiota

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, criticó a Gavin Newsom y Andrew Cuomo el jueves, diciendo que muchos de los gobernadores se llevan bien entre sí pero “a nadie realmente le importaban” los dos demócratas.

Durante una charla junto al fuego en la Cumbre de Educación del Instituto Reagan en Washington, D.C., el jueves, Sununu fue preguntado por el moderador Fred Ryan quiénes eran los gobernadores “a quienes realmente a nadie le importaba”. Y Sununu no se anduvo por las ramas.

“Tengo que ser honesto, a nadie le importa Gavin”, dijo Sununu. “Gavin es simplemente un arñio – perdón – lo es.”

“Es tal cuál. Es realmente decepcionante”, dijo Sununu sobre Newsom. “Todos nos llevábamos bien por un tiempo, pero incluso los demócratas – no te lo dirán en voz alta – pero tras puertas cerradas dicen ‘oh Dios, mira quién viene’.”

La oficina de Newsom declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Sununu.

Sununu también tuvo palabras selectas para Cuomo, quien renunció como gobernador de Nueva York en 2021 después de enfrentar múltiples acusaciones de acoso sexual de mujeres que trabajaban para el estado a lo largo de un periodo de ocho años.

“Sí, Andrew Cuomo – verdadero idi-ta – a nadie le cae bien”, respondió Sununu.

El portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, dijo el viernes en respuesta a Sununu que “es bueno ver que ambos sientan lo mismo el uno sobre el otro.”

Los ataques hacia el gobernador demócrata de California no son nuevos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Newsom han mantenido una rivalidad constante donde los dos debatieron en vivo en Fox News en noviembre. Newsom tampoco se corta en criticar a otros gobernadores. En junio, Newsom llamó a DeSantis un “hombre pequeño patético.”

Incluso en el lado demócrata, Newsom recibió un ligero golpe del gobernador de Illinois, JB Pritzker, en febrero. Pritzker, presumiendo de un presupuesto equilibrado en Illinois, dijo: “California, por ejemplo, tiene un déficit de 38 mil millones con el que lidiar.”

Sununu, quien ha decidido no cumplir un quinto mandato como gobernador, y Newsom fueron mencionados como posibles candidatos para la boleta presidencial de 2024, pero finalmente no se postularon. Sununu respaldó a la ex embajadora de la ONU Nikki Haley y Newsom dijo que estaba “ansioso por conseguir que [Biden] sea reelegido.”

Christopher Cadelago contribuyó a este informe.

