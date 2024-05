Sunak dice que los vuelos de deportación de Ruanda no despegarán antes de las elecciones en el Reino Unido.

En convocar a unas elecciones generales, el primer ministro Rishi Sunak de Gran Bretaña se presentó esta semana como un líder con un plan claro. Eso no incluyó llevar un paraguas durante sus declaraciones frente a la calle Downing Street 10, donde el Sr. Sunak quedó empapado en un chaparrón de primavera que produjo una avalancha de titulares sarcásticos.

“Calle Ahogada”, dijo el tabloide City A.M. “Ahogado y fuera”, gritó The Daily Mirror. “Las cosas solo pueden mojarse más”, declaró The Daily Telegraph.

El jueves, primer día de la campaña de seis semanas, esa disonancia se extendió de la simbología a la sustancia. El Sr. Sunak señaló que el proyecto político estrella de su gobierno -poner a los solicitantes de asilo en vuelos de ida a Rwanda- no se pondría en marcha antes de que los votantes acudieran a las urnas el 4 de julio.

Hablando a la BBC, el Sr. Sunak citó la política de Rwanda para marcar una clara contraposición con el Partido Laborista de la oposición, al que acusó de no tener un plan para detener a los solicitantes de asilo que cruzan peligrosamente el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

“Esa es la elección en estas elecciones”, dijo el primer ministro.

Pero cuando se le preguntó si el primer vuelo de deportación despegaría después de las elecciones, dijo que sí, agregando: “Si soy reelegido”.

Para analistas y líderes de la oposición, la admisión del Sr. Sunak presagiaba el fin de una política en la que puede haber gastado más capital político que en cualquier otra. Desde que el gobierno presentó por primera vez la idea de enviar a los solicitantes de asilo a Rwanda en 2022, ha enfrentado repetidos desafíos legales, críticas feroces de grupos de derechos humanos y semanas de amargo debate en el Parlamento.

El Partido Laborista, que tiene una ventaja de más del 20 por ciento sobre los Conservadores de Sunak en las encuestas, ha prometido detener el plan de Rwanda si llega al poder. En su lugar, ha propuesto una mayor cooperación con Francia y el uso de poderes de lucha contra el terrorismo para desmantelar las bandas criminales que trafican con migrantes a través del canal.

“Detener los barcos fue, si no la primera de las promesas de Sunak, la más importante políticamente”, dijo Steven Fielding, profesor emérito de historia política en la Universidad de Nottingham. “El fracaso de los Conservadores en esto es demostrable, y el Laborismo no tiene reparos en señalarlo”.

Yvette Cooper, una alta funcionaria laborista, dijo que las palabras del Sr. Sunak mostraban que la política era un “engaño de principio a fin”, aunque ella y otros admitieron que el gobierno podría llevar a cabo un vuelo sorpresa antes del 4 de julio. El primer ministro había prometido poner vuelos en el aire para julio, después de que la ley de Rwanda fuera aprobada por el Parlamento en abril.

La feroz maniobra sobre Rwanda ilustra hasta qué punto la inmigración en Gran Bretaña, al igual que en Estados Unidos, se ha convertido en un tema controvertido en un año electoral. Para el Sr. Sunak, el Canal de la Mancha lleva parte del mismo simbolismo y peligro que la frontera sur de Estados Unidos para el presidente Biden.

Esto se debe en parte a que la inmigración a Gran Bretaña ha aumentado desde que el país votó a favor de salir de la Unión Europea en 2016. La mayoría de las llegadas son de migrantes legales: médicos y enfermeras de Asia del Sur o estudiantes de posgrado de África. Pero una pequeña, aunque persistente, proporción son solicitantes de asilo. Los periódicos sensacionalistas llevan fotos de balsas que desembarcan en las playas de Kent. Figuras populistas como Nigel Farage advierten de una invasión en la costa sur de Inglaterra.

El jueves, la Oficina de Estadísticas Nacionales de Gran Bretaña informó que la migración legal neta, es decir, el número de personas que llegaron, menos los que se marcharon, alcanzó las 685,000 personas en 2023. Esto supone más de un 10 por ciento de disminución respecto a 2022, cuando fue un récord de 764,000. Pero sigue siendo tres veces más alta que en 2019, cuando los Conservadores ganaron las últimas elecciones generales con la promesa de reducir los números de inmigración.

“Setecientas mil es una cifra grande para un país relativamente pequeño”, dijo Anand Menon, profesor de política europea en el King’s College de Londres. “Aciertan o no, algunas personas lo ven como un problema”.

Muchos de los que apoyan niveles más bajos de inmigración son ex votantes del Partido Laborista en las Midlands y el Norte de Inglaterra que cambiaron su apoyo a los Conservadores en 2019 debido a la promesa del partido de “completar el Brexit”. Labor se ha propuesto recuperar estos votantes, y el éxito iría un largo camino hacia asegurar una mayoría parlamentaria duradera.

Es por eso que el Sr. Sunak ha dedicado tanta energía a promover el plan de Rwanda. Hizo detener a los barcos uno de sus cinco objetivos fundamentales, aunque aún no lo ha logrado. El martes, el Sr. Sunak viajó a Austria para reunirse con su canciller, Karl Nehammer, en parte para poder compartir un escenario con él mientras elogiaba la política de Rwanda y elogiaba las virtudes de enviar a los solicitantes de asilo a otros países.

Pero las encuestas muestran que la credibilidad del Partido Conservador en inmigración se ha erosionado debido al creciente número de llegadas. Dos años después de que se propusiera por primera vez la política de Rwanda bajo el entonces primer ministro Boris Johnson, se ha distinguido principalmente por los desafíos judiciales que ha provocado y sus costos, que se prevé que se dispararán a 370 millones de libras, o unos 469 millones de dólares, para finales de 2024.

“Incluso los votantes que les gusta la política de Rwanda piensan que ha sido un fracaso costoso”, dijo Robert Ford, profesor de política en la Universidad de Manchester.

Aunque el Partido Laborista también ha tenido problemas con la inmigración en elecciones pasadas, el profesor Ford dijo que esta vez no es tan importante porque el tema no es prioritario para la mayoría de sus partidarios. El líder laborista, Keir Starmer, ha adoptado un tono cauto sobre el tema, en parte para no alejar a los votantes de las Midlands y el Norte. Pero no ha dudado en rechazar el plan de Rwanda del gobierno.

El énfasis implacable del Sr. Sunak en Rwanda, por el contrario, habla de la estrechez de la estrategia electoral que sigue el Partido Conservador, dijo el profesor Menon. Incluso algunos analistas sugieren que convocó las elecciones cuatro meses antes de lo esperado para evitar la flotilla de pequeñas embarcaciones que suelen cruzar el Canal durante el verano.

“Habla no solo sobre un tema que no obsesiona a la gente, sino sobre un tema en el que hay consenso en que ha fracasado”, dijo el profesor Menon.

Para el Sr. Sunak, la política de Rwanda se ha convertido en un artículo de fe tan arraigado que a veces lo ha metido en situaciones incómodas. En febrero, Piers Morgan, el presentador, desafió al Sr. Sunak a una apuesta de 1,000 libras, o unos 1,271 dólares, a que su gobierno no llevaría a nadie en avión a Rwanda antes de que se celebrara una elección.

“Mira, quiero llevar a la gente en los aviones”, respondió el Sr. Sunak, antes de estrechar la mano extendida de Morgan. El primer ministro luego dijo que había sido tomado por sorpresa, añadiendo: “No soy una persona de apuestas”.