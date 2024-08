Suecia tiene su primer caso de viruela infecciosa identificado en el Congo.

“

Los funcionarios de salud suecos dijeron el jueves que identificaron el primer caso de una persona con la forma más infecciosa de la mpox, que se vio por primera vez en el este del Congo, un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara los brotes allí y en otras partes de África como una emergencia global.

La agencia de salud pública sueca dijo en un comunicado que el paciente buscó recientemente atención médica en Estocolmo.

“En este caso, una persona se ha infectado durante una estadía en la parte de África donde hay un importante brote de (la mpox más infecciosa)”, dijo la agencia.

Magnus Gisslen, un epidemiólogo estatal de la agencia de salud sueca, dijo que la persona había sido tratada y recibido “reglas de conducta”.

“El hecho de que un paciente con mpox esté siendo tratado en el país no afecta el riesgo para la población general”, dijeron las autoridades suecas, añadiendo que los expertos estiman que ese riesgo es “muy bajo”. Sin embargo, dijeron que pueden continuar ocurriendo casos importados de manera ocasional.

A principios de este año, los científicos informaron la aparición de una nueva forma de la forma más letal de mpox, que puede matar hasta el 10% de las personas, en un pueblo minero congoleño que temían que pudiera propagarse con más facilidad. La mpox se propaga principalmente a través del contacto cercano con personas infectadas, incluido a través del sexo.

La OMS dijo que ha habido más de 14,000 casos y 524 muertes en más de una docena de países de África este año, cifras que ya superan las del año pasado.

Hasta ahora, más del 96% de todos los casos y muertes se han dado en un solo país: Congo.

Dados los recursos en Suecia y otros países ricos para detener la mpox, los científicos sospechan que si se identifican nuevos brotes vinculados a Congo, la transmisión podría detenerse relativamente rápido.

View the new Fortune 50 Best Places to Live for Families list. Discover the 2024 top destinations across the U.S. for multigenerational families to live, thrive, and find community. Explore the list.”