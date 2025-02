Suecia llora tiroteo en escuela de Örebro

Suecia estaba tambaleándose y las autoridades estaban buscando respuestas el miércoles después de lo que el gobierno llamó el peor tiroteo masivo en la historia del país. Las autoridades dijeron que al menos 11 personas, incluida la persona sospechosa de ser el tirador, murieron el martes en un centro de educación para adultos en la ciudad de Orebro, al oeste de Estocolmo, la capital. Al menos cinco personas resultaron heridas, incluida una persona hospitalizada en estado crítico. La policía no ha identificado al tirador, quien dijeron parecía haber actuado solo. También se han negado a especular sobre un motivo, pero dijeron a los medios de comunicación locales que no había indicación de que el ataque “fuera parte de una operación más importante”. El tiroteo en el campus envió ondas de choque a través de Suecia. El país siempre ha sido conocido por tener bajos índices de criminalidad y altos estándares de vida, pero las estadísticas muestran que ha estado lidiando con uno de los índices per cápita de violencia armada más altos de la Unión Europea. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ordenó el miércoles que las banderas se izaran a media asta en respuesta a lo que llamó un “acto de violencia horroroso”. Familias de los muertos y heridos se reunían afuera de la escuela en Orebro, que permaneció cerrada y acordonada con cinta policial azul y blanca el miércoles. Agentes de policía vigilaban el edificio de ladrillo amarillo, mientras la gente colocaba flores y velas afuera del centro, que ofrece clases para adultos que estudian para obtener un diploma de secundaria. Peter Larsson, el director municipal de Orebro, dijo que el centro educativo Risbergska permanecería cerrado al menos el resto de la semana. “Estoy devastado”, dijo el Sr. Larsson. “Es realmente muy pesado.”