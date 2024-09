Sue Gray merece un salario justo por su trabajo, a pesar de informes de que gana más que el primer ministro, afirma la Baronesa Harriet Harman | Noticias de Política

El asesor principal del señor Keir Starmer está “recibiendo el pago adecuado por el trabajo”, a pesar de informes de que gana £3,000 más que el primer ministro, dijo la ex diputada laborista Harriet Harman. La Baronesa, ahora una par y la coanfitriona del podcast Electoral Dysfunction de Sky News, dijo que el salario reportado de Sue Gray de más de £170,000 es “el salario adecuado para el trabajo”. Una disputa estalló dentro del gobierno el miércoles cuando se afirmó que el jefe de personal de Sir Keir recibió un aumento de sueldo después de las elecciones generales en julio, aparentemente llevando su salario por encima del del primer ministro. Sir Keir recibe £167,000 anualmente. La Baronesa Harman ha defendido el salario de la señora Gray, diciendo en el podcast que es una “persona increíblemente capaz” que está “recibiendo el salario adecuado para el trabajo”. Dijo: “El secretario del gabinete gana £200,000. El tipo que dirige el Consejo de la Ciudad de Manchester recibe £220,000. Puede que pienses que todo este salario de servicio público es demasiado alto, pero en realidad ella está recibiendo el salario adecuado para el trabajo y es una persona excepcionalmente talentosa para estar haciendo ese trabajo”. En una ronda de medios regionales el jueves, Sir Keir insistió en que está “completamente bajo control” a pesar de la disputa. El primer ministro le preguntó por qué la señora Gray estaba ganando más que él, y le dijo a BBC South East: “No voy a entrar en discusiones sobre salarios individuales de ningún miembro de mi personal. Seguro que no esperarías que lo hiciera”. Presionado sobre si tenía control sobre su equipo después de las filtraciones sobre el asunto, Sir Keir dijo: “Estoy completamente bajo control. Estoy enfocado y todos los días el mensaje de mí al equipo es exactamente el mismo, que tenemos que cumplir”. La Baronesa Harman dijo que la verdadera preocupación es que “personas ‘dentro de Downing Street’ están filtrando y poniendo ese salario en el dominio público”. Dijo que el primer ministro “estará queriendo averiguar quién está haciendo estas filtraciones porque eso es una violación del código ministerial. Las revelaciones sobre el alto salario de la señora Gray podrían ser embarazosas para Sir Keir después de que anteriormente criticó la escala del salario de Dominic Cummings, quien era el jefe de personal de Boris Johnson. El gobierno no niega el nivel de salario, pero insiste en que no fue ella quien fijó su salario – que es más alto que el de su predecesor. Sin embargo, esto ha sido desafiado por personas familiarizadas con el proceso. Dijeron que los jefes de personal sucesivos que precedieron a la señora Gray tuvieron que acordar recomendaciones sobre el pago de asesores y asesorar sobre las decisiones tomadas por los ministros.