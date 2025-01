Sudáfrica y Ruanda se enfrentan por la guerra en la República Democrática del Congo

Sin embargo, han vuelto a encenderse después de la muerte de los sudafricanos que fueron desplegados en el este de la República Democrática del Congo en diciembre de 2023 como parte de una fuerza regional de mantenimiento de la paz enviada por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). Los soldados sudafricanos representan la mayor parte de la fuerza, conocida por el acrónimo SAMIDRC, que tenía la misión de repeler a grupos armados como el M23 y llevar la paz a la región rica en minerales tras décadas de disturbios. El último choque diplomático comenzó con una publicación compartida en la página X de Ramaphosa. En ella, el presidente confirmó que había hablado con Kagame sobre el conflicto creciente y que ambos líderes habían acordado “la necesidad urgente de un alto el fuego y la reanudación de conversaciones de paz por todas las partes en conflicto”. Ramaphosa también insistió, en una declaración posterior, en que la presencia de tropas sudafricanas en la RD Congo no era una “declaración de guerra contra ningún país o estado”, una aparente referencia a Ruanda. Sin embargo, la declaración del Ministro de Defensa de Sudáfrica, Angie Motshekga, tenía un enfoque ligeramente diferente, diciendo a los reporteros: “No ha habido hostilidades entre nosotros, simplemente que cuando estaban disparando por encima de nuestras cabezas, el presidente les advirtió [que] si van a disparar, lo tomaremos como una declaración de guerra”. Pero Ramaphosa fue más lejos en X, diciendo que los pacificadores fueron asesinados en ataques del M23 y – añadió con intención – “milicianos de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF)”. Esto enfureció a Kagame, quien dijo que las declaraciones hechas por los funcionarios sudafricanos, incluido Ramaphosa, contenían mentiras y distorsiones. “Las Fuerzas de Defensa de Ruanda son un ejército, no una milicia”, respondió Kagame en X, externo. “El presidente Ramaphosa nunca ha dado una ‘advertencia’ de ningún tipo, a menos que se haya pronunciado en su idioma local que no entiendo. Pidió apoyo para asegurar que la fuerza sudafricana tenga electricidad, comida y agua adecuadas, para lo cual ayudaremos a comunicar. El presidente Ramaphosa me confirmó que el M23 no mató a los soldados sudafricanos, [el ejército congoleño] FARDC lo hizo”, dijo Kagame. Añadió que los pacificadores regionales -que incluían tropas de Tanzania y Malawi- eran una “fuerza beligerante” que trabajaba junto a “grupos armados genocidas” que tenían como objetivo Ruanda, y no tenían “ningún lugar en esta situación”. Kagame cerró su extensa declaración diciendo que Sudáfrica no estaba en posición de asumir el papel de pacificador o mediador y que si el país quería un enfrentamiento, Ruanda “trataría el asunto en ese contexto en cualquier momento”. Los comentarios de Kagame sugieren claramente que quiere que Sudáfrica se aleje de la RD Congo, donde su participación militar se remonta a finales de los años 90. Se unió por primera vez a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, Monusco, tras el fin del sistema racista del apartheid en 1994. En ese momento, el ejército de Sudáfrica acababa de dejar de ser considerado una “fuerza altamente efectiva en tiempos de guerra del apartheid” para convertirse en una “fuerza de tiempo de paz” que debía lidiar con una financiación reducida y una “falta de dirección política”, explicó Thomas Mandrup, profesor asociado en la Universidad de Stellenbosch del país, a la BBC.