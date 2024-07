Subsidiaria Griffon AMES adquiere firma australiana Pope Por Investing.com

“

NUEVA YORK – Griffon Corporation (NYSE: NYSE:), a través de su subsidiaria The AMES Companies, Inc., ha expandido su presencia en el mercado australiano con la adquisición de Pope, una destacada empresa de productos de riego residencial, de The Toro Company (NYSE:NYSE:).

La transacción, que marca la séptima adquisición de AMES en Australia desde 2013, se espera que aporte ingresos adicionales de $25 millones anuales y tenga un impacto positivo en las ganancias de Griffon dentro del primer año completo de propiedad. Los detalles financieros específicos del acuerdo no han sido revelados.

Pope, conocida por su variedad de productos de riego residencial, se alinea con la estrategia de AMES de ampliar su oferta de productos en Australia. Esta adquisición forma parte de los esfuerzos continuos de Griffon para diversificar y fortalecer su alcance global en el sector de productos para el hogar y la construcción.

El segmento de Productos para Consumidores y Profesionales (CPP) de Griffon, que incluye a AMES, es un importante proveedor de herramientas de marca para consumidores y profesionales, productos para mejorar el estilo de vida y soluciones de organización para el hogar.

Griffon Corporation opera en dos segmentos principales: Productos para el Hogar y la Construcción, que incluye a Clopay Corporation, el principal fabricante norteamericano de puertas residenciales y comerciales, y el segmento CPP. El segmento CPP es reconocido por su cartera de marcas establecidas, como AMES y Hunter.

La integración de Pope en la cartera de Griffon se considera un movimiento estratégico para reforzar su posición en el mercado global, especialmente en la región australiana donde AMES ha estado creciendo activamente su presencia. La incorporación de Pope se espera que contribuya a las métricas de desempeño de Griffon y a la propuesta de valor general para los accionistas.

Esta adquisición se basa en un comunicado de prensa y no se proporcionaron más detalles sobre el impacto de la transacción en las operaciones y las finanzas de las empresas. Griffon Corporation, una empresa diversificada de gestión y tenencia, continúa explorando oportunidades de crecimiento y adquisición que prometen potencialmente atractivos retornos de capital.

En otras noticias recientes, The Toro Company ha vendido su negocio de productos Pope a The AMES Company, una subsidiaria de Griffon Corporation. Esta decisión estratégica tiene como objetivo simplificar la cartera de Toro y enfocarse en áreas con potencial de crecimiento rentable, como el golf, campos deportivos, contratistas profesionales, alquiler y sectores residenciales.

Se espera que la venta no tenga un impacto significativo en los resultados fiscales de Toro para el año 2024. Toro, que opera a nivel global en más de 125 países, reportó ventas netas de $4.55 mil millones en el año fiscal 2023.

Por otro lado, Griffon Corporation reportó resultados sólidos en el segundo trimestre del año fiscal 2024, superando las expectativas. A pesar de una disminución en los ingresos en el segmento de Productos para Consumidores y Profesionales, la compañía observó una mejora en las cifras de EBITDA y elevó su guía de ingresos anuales a $2.65 mil millones.

Griffon también aumentó su pronóstico de EBITDA ajustado por segmento en $30 millones a $555 millones. Estos desarrollos recientes indican el compromiso de la compañía de mejorar el valor para sus accionistas y su plan estratégico de crecimiento. Además, Griffon está considerando activamente oportunidades de fusiones y adquisiciones y planea gestionar recompras de acciones de manera estratégica.

En medio de la expansión estratégica de Griffon Corporation (NYSE: GFF) con la adquisición de Pope, la salud financiera de la empresa y la propuesta de valor para los accionistas son factores críticos para los inversionistas actuales y potenciales. Los datos de InvestingPro revelan un sólido panorama financiero para Griffon, con una capitalización de mercado de $3.16 mil millones y un notable índice Precio/Ganancias (P/E) de 15.95. El índice P/E ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 es aún más atractivo a 14.49, lo que sugiere que la acción podría estar subvaluada dadas las perspectivas de ganancias de la empresa.

Los Consejos de InvestingPro resaltan que la administración de Griffon ha estado mejorando activamente el valor para los accionistas a través de diversas iniciativas. Destacadamente, la compañía ha estado recomprando acciones de manera agresiva y cuenta con un alto rendimiento para los accionistas.

Además, Griffon ha demostrado un compromiso con su dividendo, habiéndolo aumentado durante cuatro años consecutivos y manteniendo los pagos durante 14 años consecutivos. Este historial consistente de dividendos, junto con un crecimiento del 50% en dividendos en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, subraya la dedicación de Griffon a retornar valor a sus accionistas.

