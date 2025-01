Su Min: El año en que la famosa tía china que viajaba en carretera encontró la libertad.

“Siempre tenemos tanto miedo de ser ridiculizados y culpados si nos divorciamos, así que todos elegimos aguantar, pero en realidad, este tipo de paciencia no es correcta”, dice. “Más tarde descubrí que, de hecho, puede tener un impacto considerable en los niños. El niño realmente no quiere que aguantes, quieren que te pongas de pie valientemente y les des un hogar armonioso.”

Pensó en dejar a su esposo después de que su hija se casara, pero pronto se convirtió en abuela. Su hija tuvo gemelos, y una vez más el deber llamó. Sintió que necesitaba ayudar a cuidar de ellos, aunque para entonces ya le habían diagnosticado depresión.

“Sentí que si no me iba, me pondría más enferma”, dice. Prometió a su hija que cuidaría de los dos niños hasta que fueran al kinder, y luego se iría.

La chispa de inspiración para su escape llegó en 2019 mientras hojeaba las redes sociales. Encontró un video sobre alguien que viajaba viviendo en su furgoneta. Esto era, pensó para sí misma. Esta era su salida.

Incluso la pandemia no la detuvo. En septiembre de 2020, se fue de su hogar conyugal en Zhengzhou y apenas miró hacia atrás mientras recorría 20 provincias chinas y más de 400 ciudades.

Es una decisión que ciertamente ha resonado con las mujeres en China. Para sus millones de seguidores, Su Min ofrece consuelo y esperanza. “Nosotras, las mujeres, no somos solo la esposa o la madre de alguien… ¡Vivamos por nosotras mismas!” escribió un seguidor.

Muchas de ellas son madres que comparten sus propias luchas. Le dicen que también se sienten atrapadas en matrimonios sofocantes, algunas dicen que sus historias las han inspirado a salir de relaciones abusivas.

“Eres una heroína para miles de mujeres y muchas ven ahora la posibilidad de una vida mejor gracias a ti”, dice uno de los comentarios principales en uno de sus videos más vistos.

“Cuando cumpla 60 años, espero poder ser tan libre como tú”, dice otro comentario.

Una tercera mujer pregunta: “Tía Su, ¿puedo viajar contigo? Yo cubriré todos los gastos. Solo quiero hacer un viaje contigo. Me siento tan atrapada y deprimida en mi vida actual.”

