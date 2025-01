Su abuelo condujo trenes a Auschwitz. Mi familia fue asesinada allí.

No importa cuánto te prepares para ello. Aún te toma por sorpresa. Como bisnieta de una mujer que fue asesinada en Auschwitz, me encuentro con la nieta de un hombre que llevaba a los judíos hacia su muerte. Estoy sin palabras.

Nunca conocí a mi abuelo Ludvig, quien sobrevivió al Holocausto, ni a su madre Rachel. Fueron subidos a un vagón de ganado hacia el campo de concentración de Auschwitz en 1944. Ludvig, que tenía unos 15 años en ese momento, fue separado de su madre y enviado a otro campo de concentración. Pero Rachel fue torturada, gaseada y asesinada.

Crecí escuchando tantas historias sobre ellos, y compartiendo tiempo con otros sobrevivientes del Holocausto en mi familia en Australia. Estaban en primera plana en mi mente cuando me encontré en Alemania entrevistando a Cornelia Stieler.

El abuelo de Cornelia era el principal sostén de familia con muy poco ingreso. Originalmente trabajaba como minero de carbón, pero después de un accidente casi fatal que lo dejó atrapado bajo carbón durante dos días, decidió hacer otra cosa. Las cosas tomaron un giro cuando finalmente consiguió un trabajo en Deutsche Reichsbahn como conductor de tren. La madre de Cornelia solía hablar de ese logro con orgullo, diciendo que conseguir el trabajo era “la oportunidad de toda una vida”.

Al principio, transportaba mercancías para el esfuerzo de guerra. Pero pronto se convirtió en algo más siniestro. “Creo que mi abuelo sirvió como conductor de tren, yendo y viniendo entre los campos de la muerte. Se quedaba en Liegnitz, ahora Legnica, en una escuela internado, así que había cierta separación de la familia y entre los campos de la muerte.”

Cornelia dice que cuando su abuelo comenzó el trabajo, no sabía en lo que se convertiría. “Creo que mi abuelo vio muchas cosas horribles y no sabía cómo salir de este trabajo, no sabía cómo lidiar con ello.”

Después de formarse como terapeuta familiar, se sumergió en su pasado e intentó entenderlo mejor. Me dice que comenzó a preguntarse: “¿En qué punto fue él un perpetrador? ¿Fue cómplice de los perpetradores? ¿Cuándo pudo haberse ido?”

En este punto, tengo la boca seca. Mi corazón late a mil. Escuchar todo esto se siente como una experiencia fuera del cuerpo. Lo único en lo que puedo pensar es en cómo su abuelo conducía trenes hacia Auschwitz, y así mi abuelo y bisabuela terminaron allí. Estoy pensando en todos mis otros parientes, primos de los que sé que existían pero no sé nada, que también fueron asesinados en Auschwitz.