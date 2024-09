Stretford: Las rutas rojas podrían entrar en acción antes del Año Nuevo

Los esquemas se encuentran entre varios esquemas del Consejo de Trafford para mejorar estas carreteras y otras carreteras en la zona alrededor de los estadios deportivos.

Red Routes son aquellas en las que no se puede parar en ningún momento y habrá uno de ellos, con marcas de líneas rojas, en la A56 entre la M60 y Manchester y uno de ellos, sin marcas de líneas rojas, en Village Way y Wharfside Way. Donde no hay marcas de líneas rojas, hay señalización en lo que se llama un Red Route Clearway.

Esto se produce después de una consulta de tres semanas entre el 18 de marzo y el 8 de abril en la que los residentes estaban divididos por la mitad sobre la idea.

Un informe dijo: “Se propone introducir una Orden de Regulación del Tráfico de Ruta Roja en la A56 y en las carreteras secundarias asociadas, entre la M60 y Manchester. Esto estará bajo los poderes de la Ley de Regulación del Tráfico de la Carretera.

“La Orden de Regulación del Tráfico de la Ruta Roja permitirá la gestión del estacionamiento y ayudará a nuestros oficiales con el estacionamiento obstruido.”

Las Rutas Rojas se encuentran entre varios esquemas del Consejo de Trafford para mejorar estas carreteras y otras carreteras en la zona alrededor de los dos estadios de Old Trafford y otros lugares cercanos al centro de la ciudad como Victoria Warehouse.

Según el consejo, el trabajo en los carriles para bicicletas de Chester Road, en el mismo tramo que una de las Rutas Rojas, debería estar terminado para octubre de 2024 y el trabajo en The Kingsway debería estar terminado para noviembre de 2024.

El trabajo en los carriles para bicicletas de Chester Road comenzó en el verano de este año, mientras que el trabajo en The Kingsway comenzó en la primavera del año pasado.

Esto se suma a la creación de tres cruces CYCLOPS en Talbot Road.

Para obtener información sobre todos los esquemas, visite el sitio web del Consejo de Trafford.

