Sting y Pet Shop Boys encabezarán el Radio 2 en el parque en Preston.

Radio 2 in the Park se llevará a cabo en Moor Park desde septiembre, el viernes 6, hasta el domingo 8 de septiembre.

Los detalles fueron anunciados por Zoe Ball en The Radio 2 Breakfast Show hoy (3 de junio).

Contará con actuaciones de algunos de los pop stars más queridos del mundo junto con sets de DJ de presentadores.

Manic Street Preachers (Imagen: BBC)

También se presentarán The Manic Street Preachers, Sugababes, Craig David, Snow Patrol, Travis y otros músicos.

Sting actuará con su nuevo trío, llamado Sting 3.0, el sábado.

Sting dijo: “Nunca he estado en Preston en mi vida, así que estoy deseando unirme al cartel de Radio 2 como cabeza de cartel del sábado.

“Quiero dar una imagen completa de toda mi carrera. Por supuesto, cantaré Roxanne, Message In A Bottle y Every Little Thing She Does Is Magic, pero también habrá algunas canciones menos conocidas.

“Seremos un trío en el escenario, muy flexible, y las canciones son lo suficientemente fuertes como para llevarlas a su esencia más pura sin teclados, sin coristas, solo yo, un guitarrista y un baterista.”

Pet Shop Boys encabezará la noche del domingo y su set incluirá éxitos clásicos y los últimos sencillos de su exitoso nuevo álbum ‘Nonetheless’.

Neil Tennant y Chris Lowe de Pet Shop Boys dijeron: “Estamos ansiosos por nuestro primer show en Preston y también por ser los cabezas de cartel de este gran evento anual de Radio 2.”

Como se anunció en el programa de Vernon Kay en Radio 2 y BBC Sounds, este año por primera vez habrá una pre-fiesta el viernes 6 de septiembre, de 5pm a 11pm, donde algunos de los DJs de la familia de Radio 2 subirán al escenario para entretener a 5,000 oyentes.

Los presentadores incluyendo Sara Cox, Vernon Kay, Scott Mills, Rylan y DJ Spoony estarán presentando sets.

Jeff Smith, jefe de música de Radio 2, dijo: “Después del increíble Radio 2 in the Park del año pasado en Leicester, estamos encantados de pasar el testigo a Preston.

“Solo Radio 2 podría presentar una alineación estelar que incluye algunos de los artistas pop más queridos del Reino Unido y el mundo de las últimas seis décadas interpretando sus mayores éxitos.

“Estamos ansiosos por reunir a los oyentes y a la familia de presentadores de Radio 2 en Preston para un fin de semana inolvidable de música en vivo.”

Zoe Ball dijo: “¡Nuestra familia de Radio 2 no puede esperar para regresar con nuestros oyentes bailando y cantando con todo el corazón!

“Todos hemos crecido escuchando a Pet Shop Boys y Sting, ellos saben cómo dar un gran espectáculo, así que prepárate, Preston. ¡Vamos a pasarla genial!”

Vernon Kay dijo: “¡Lancashire! Hogar de muchas cosas grandiosas de las que podemos estar orgullosos, pero el futuro es un fin de semana como ningún otro en Preston.

“Radio 2 añadirá un momento grandioso a la historia de Lancashire del cual la Rosa Roja puede sentirse orgullosa.

“La cadena de radio más grande del Reino Unido organiza una fiesta como ninguna otra en un condado como ningún otro. Traigan sus botas de baile, Preston, porque la banda de Radio 2 está llegando para entretener y poner grandes sonrisas en los rostros.”

Adrian Phillips, director ejecutivo del Ayuntamiento de Preston, dijo: “Solo la BBC y Radio 2 podrían asegurar una alineación tan increíble de artistas para actuar en Preston en septiembre.

“Estamos ansiosos por dar la bienvenida a miles de personas a Radio 2 in the Park, así como a nuestros presentadores favoritos, a quienes nos encanta escuchar día tras día.

“Promete ser el mayor evento en vivo que Lancashire ha visto en muchos años, y todos están deseando disfrutar de lo que promete ser un fin de semana fantástico de música en vivo en la ciudad.”

La alineación completa de Radio 2 in the Park en Preston



Sábado 7 de septiembre

Sting

Sugababes

Snow Patrol

Craig David

Kim Wilde

Pixie Lott

Shaznay Lewis

Travis

Domingo 8 de septiembre

Pet Shop Boys

Manic Street Preachers

Sister Sledge feat. Kathy Sledge

Paul Heaton

Gabrielle

Shed Seven

Delta Goodrem

Haircut 100

Las entradas para los eventos del sábado y domingo tendrán un precio desde £59 más gastos de reserva. Las entradas para la Pre-Fiesta de Radio 2 in the Park estarán disponibles por £30. Las entradas salen a la venta a las 8.15 am del martes 4 de junio en el sitio web de la BBC.