Steve Jobs se enoja por un tweet sobre iPad: Hoy en la historia de Apple

“

8 de febrero de 2010: Se informa que Steve Jobs se enfurece por un tweet enviado desde un iPad por un editor de The Wall Street Journal.

¿La razón? Apple mostró el iPad a los principales empleados del medio de comunicación meses antes de su lanzamiento oficial. Aunque Jobs ya había presentado el dispositivo al público un par de semanas antes, la sugerencia de que personas fuera de Apple tuvieran acceso temprano a la tableta aparentemente molestó al CEO.

El tweet del iPad desapareció rápidamente.

El infame tweet del iPad

En los primeros días del iPad, los expertos discutían regularmente la idea de que la tableta podría rejuvenecer revistas y periódicos. Algunos lo veían como un salvador para los medios de comunicación en apuros, al igual que iTunes resultó ser una bendición para las compañías discográficas después de Napster.

Durante la preparación para el lanzamiento del iPad en abril de 2010, Steve Jobs se reunió con The Wall Street Journal y The New York Times. Apple quería que las organizaciones de noticias se sumaran para desarrollar aplicaciones llamativas para la próxima tableta. Algunos periodistas tuvieron la oportunidad de probar la tableta. Inevitablemente, uno de ellos recurrió a Twitter para presumir su acceso temprano.

Jobs no estaba dispuesto a tolerarlo.

En ese momento, el CEO de Apple estaba bastante tenso, como solía estar antes de cualquier gran lanzamiento de productos. No era conocido por salirse del discurso durante las reuniones con la prensa, y se dice que le dijo al New York Times que estaba siendo atacado por algunos supuestos “fans” de Apple. Dijo que algunos de los correos electrónicos que recibió sobre el iPad incluían cosas realmente desagradables, como “que te j*dan a ti y a tu familia”.

Steve Jobs controla la narrativa del iPad

Con el deseo de controlar la narrativa del iPad, es comprensible por qué algo tan insignificante como un tweet enviado desde una de las próximas tabletas de Apple enfurecería a Jobs.

En ese momento, el individuo que envió el tweet ofensivo, el editor en jefe en línea del Wall Street Journal, Alan Murray, le dijo a Valleywag: “Me encantaría hablar sobre esto, pero no puedo”.

Valleywag atribuyó la eliminación del tweet del iPad a un Jobs enojado:

El editor en jefe en línea del Journal, Alan Murray, rápidamente eliminó el tweet del 4 de febrero, que ahora resulta obvio que se emitió durante la presentación de Jobs a un grupo selecto de empleados del Journal. Un informante nos dijo que la eliminación finalmente se remonta a un Jobs furioso.

“Diré que la paranoia general de Apple sobre la cobertura de noticias es verdaderamente extraordinaria”, agregó Murray más tarde. “Pero eso no te está diciendo nada que ya no supieras.”

El tweet ofensivo del iPad, tal como se veía antes de su eliminación.

Foto: Alan Murray

Stephen Colbert lleva el iPad a los Grammy

De hecho, el iPad hizo otra aparición pública previa al lanzamiento. Una semana antes, el mundo tecnológico entró en caos cuando Stephen Colbert utilizó un iPad prerelease para leer una lista de nominados en los Grammy.

“Vi [a Apple] anunciarlo, y pensé, ‘Dios, quiero uno de esos'”, dijo Colbert más tarde a los periodistas. “Pensé, ‘Voy a abrir los Grammy. envíame uno y lo sacaré de mi bolsillo [en el escenario].’ Por cierto, se fue, no me lo quedo. Me lo entregaron entre bastidores, lo saqué y se lo entregué cuando bajé del escenario.”

En otras palabras, ¡cuando se trataba de secrecía y control, Apple no estaba tomando ningún riesgo!

“