Steve Jobs pierde el título de ‘Hombre del Año’ ante la PC

“

26 de diciembre de 1982: La revista Time nombra a la computadora personal como su “Hombre del Año”.

Es la primera vez que una entidad no humana gana el premio, que fue creado en 1927. Y el premio devastó a Steve Jobs, porque pensó que el reconocimiento sería para él.

Time nombró a la PC su ‘Máquina del Año’ en 1983

El premio anual de la revista Time al “Hombre del Año” o “Mujer del Año” normalmente saludaba a los más importantes personajes del último año. Sin embargo, en 1983, la revista cambió las cosas para honrar por primera vez a la primera “Máquina del Año” con una edición que llegó a los quioscos el 26 de diciembre. (Su fecha en portada mostraba la siguiente semana, el 3 de enero de 1983, por si te preguntas sobre el momento de esta entrega de “Hoy en la historia de Apple”).

El premio destacó lo lejos que habían llegado las computadoras personales en solo unos pocos años, no solo tecnológicamente, sino también como una industria que cambiaba al mundo. Apple, con solo 5 años en ese momento, aún no había lanzado el Macintosh. Sin embargo, el Apple II fue un éxito fenomenal. Apple también estaba a punto de lanzar el Lisa, su primera máquina que ofrecía una interfaz gráfica de usuario y un ratón.

Computación personal: Una industria en crecimiento.

Una industria de nicho para aficionados nerds solo unos años antes, hacia 1981 se vendieron masivamente 1.4 millones de computadoras hogareñas en Estados Unidos. El año siguiente, esa cifra se duplicó. Junto a las ofertas de Apple, otras computadoras influyentes de principios incluyeron el Commodore PET y, sobre todo, la IBM PC, que resultó ser la mayor competidora de Apple.

El cofundador de Apple, Steve Jobs, no era ajeno a la revista Time. En febrero de 1982, apareció en la portada como parte de un reportaje sobre jóvenes emprendedores. El artículo indicaba que Jobs “prácticamente creó la industria de la computación personal él solo”. También destacaba que, a pesar de los humildes comienzos de Apple en un garaje, se esperaba que la compañía tuviera ventas de 600 millones de dólares en 1982.

El papel de Jobs como inventor de la industria “él solo” era exagerado. Sin embargo, es fácil ver por qué Jobs creía que estaba destinado a ser “Hombre del Año” en 1982. Especialmente después de enterarse de que el premio iría para alguien involucrado en el mercado de la computación doméstica. Años más tarde, seguía enfadado por no haber recibido el reconocimiento que sentía que merecía.

Steve Jobs se sintió desairado por la elección de Time

Según lo que Jobs le contó a su biógrafo Walter Isaacson:

“Time decidió que iban a nombrarme Hombre del Año, y yo tenía 27 años, así que realmente me importaban las cosas como esa. Pensé que era bastante genial. Enviaron a [el periodista y luego capitalista de riesgo] Mike Moritz a escribir una historia. Teníamos la misma edad, y yo había tenido mucho éxito, y podía ver que estaba celoso y había una punzada en él. Escribió una crítica terrible. Así que los editores en Nueva York reciben esta historia y dicen, ‘No podemos nombrar a este tipo Hombre del Año’. Eso realmente dolió. Pero fue una buena lección. Me enseñó a nunca emocionarme demasiado por cosas como esas, ya que los medios son un circo de todos modos. Me enviaron el ejemplar por FedEx, y recuerdo abrir el paquete, esperando ver mi cara en la portada, y era esta cosa escultural de computadora. Pensé, ‘¿Eh?’ Y luego leí el artículo, y era tan horrible que en realidad lloré”.

Isaacson niega que Time haya considerado a Jobs para el premio “Hombre del Año”. Y lo hace también Ray Cave, en ese momento editor de la revista. Sin embargo, el sentimiento ciertamente se quedó con Jobs.

Años más tarde, en posición de evitar a la prensa y controlar con más firmeza su imagen personal, Jobs se obsesionó con controlar la narrativa de Apple.

“