Steve Jobs nunca habría permitido esto.

Uno de los muchos principios de Steve Jobs en Apple era dar a los clientes lo que necesitan, no necesariamente lo que quieren. Él dijo famosamente: “La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Por eso nunca confío en la investigación de mercado. Nuestra tarea es leer cosas que aún no están en la página.”

En la WWDC de esta semana, Apple nos dio un montón de funciones que ya estaban en la página. De hecho, varios capítulos atrás. Una de las principales características de iOS 18 es un nuevo nivel de personalización que permea toda la interfaz, desde el diseño de la pantalla de inicio hasta la pantalla de bloqueo, los iconos y el Centro de Control. Ni siquiera tiene un nombre llamativo, simplemente cae bajo el paraguas de Personalización.

En la superficie, todo está bien. Los usuarios de Apple han estado clamando por una personalización al estilo de Android durante años y Apple definitivamente la entregó en iOS 18:

– Coloca los iconos donde quieras en tu pantalla de inicio.

– Tinta aplicaciones con un aspecto oscuro y ajusta el color.

– Oculta los nombres de las aplicaciones debajo de los iconos.

– Ajusta el tamaño de las aplicaciones y widgets.

– Agrega botones al Centro de Control.

– Reorganiza y cambia el tamaño de los iconos y deslizadores del Centro de Control.

– Cambia los controles de la pantalla de bloqueo.

Todos estos han estado en listas de deseos durante años, y por primera vez, tu iPhone es tan personalizable como un teléfono Android, tal vez incluso más. De serie, puedes personalizar el aspecto de las pantallas de inicio de tu iPhone de una variedad de formas, pero después de ver lo que han hecho algunos primeros adoptantes de la versión beta, tal vez no sea una buena idea dar a los usuarios tantas opciones.

Por supuesto, como con todas las opciones, puedes ignorar lo que no quieras; pero tantas opciones crean un caos visual y confusión innecesarios. Donde el Centro de Control solía ser una lista controlada de botones y deslizadores, ahora es varias páginas de opciones con una jerarquía algo poco clara. Hemos estado pidiendo este nivel de personalización en nuestros iPhones durante años, pero ahora que lo tenemos, se siente barato, complicado y un poco poco al estilo de Apple.

Todo vuelve al mantra de Steve: lo que crees que quieres no siempre es lo que deseas. Las características que generaron más interés, como la Reflección de iPhone, los Destacados de Safari, las Notas de Matemáticas, no son cosas que sabíamos que queríamos, pero probablemente se convertirán en parte de nuestro flujo de trabajo. Eso es lo mejor de Apple. Esta otra cosa que permite a los usuarios cambiar el color de los iconos? No tanto.

Pero así son las cosas hoy en día. Ahora, Apple hace todo lo posible por encontrar un equilibrio entre lo que los usuarios quieren y lo que necesitan, mientras sigue entregando funciones encantadoras y revolucionarias. Tim Cook ha entregado algunos productos increíbles y continúa abriendo nuevos y emocionantes caminos para Apple, especialmente con Apple Intelligence, otra característica de iOS 18.

Es imposible imaginar cómo sería Apple bajo el mando de Steve Jobs en 2024. Me gustaría pensar que estaría de acuerdo con Apple Intelligence, Vision Pro, incluso con los muchos lápices de Apple. Pero una cosa que sé con seguridad: nunca nos dejaría teñir nuestros iconos.