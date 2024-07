Steve Bannon dice que el ‘ejército Maga’ está listo, mientras se reporta a la prisión

Hace 9 horas

Por Sarah Smith, Editora de América del Norte, Washington

El ex principal asesor de Donald Trump, Steve Bannon, le ha dicho a la BBC que no teme ir a la cárcel ni ver la campaña presidencial del ex presidente en 2024 desde detrás de las rejas.

Después de ser condenado por desacato al Congreso, el hombre que fue visto como el poder detrás de escena en la Casa Blanca al comienzo del mandato presidencial de Trump en 2017 se presentará en una prisión federal en Connecticut el lunes.

Todavía está apelando su condena por negarse a comparecer ante el comité de legisladores que investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de seguidores de Trump. Bannon ha afirmado que las conversaciones que tuvo con el presidente ese día deberían estar protegidas por el privilegio ejecutivo.

Pero la semana pasada, la Corte Suprema dictaminó que no podía retrasar su sentencia hasta después de que se oyera la apelación, y ahora Bannon tendrá que cumplir su condena de cuatro meses.

“Serví a mi país en los últimos 10 años enfocándome en esto”, dijo en una entrevista, refiriéndose a la política y al movimiento Make America Great Again (MAGA). “Si tengo que hacerlo en la cárcel, lo hago en la cárcel, no hace ninguna diferencia en absoluto.”

Dijo que no le preocupaba perder una parte crucial de la campaña de Trump, ya que hay un “ejército MAGA” listo para asegurar que el ex presidente derrote a Joe Biden y regrese a la Casa Blanca.

“Estoy listo para ir”, dijo. “Estoy todo listo.”

Mientras su esfuerzo por retrasar su sentencia fracasó, Bannon le dijo a la BBC que tenía la intención de transmitir una última edición de su programa de televisión y podcast de derecha desde fuera de las puertas de la prisión antes de entregarse a las autoridades.

Después de eso, su programa -descrito como un “centro de comando militar para MAGA”- permanecerá en el aire en su ausencia. Ha organizado para que otros presentadores presenten el War Room junto con todos sus colaboradores habituales.

Un ex banquero de Goldman Sachs convertido en figura de los medios de comunicación de extrema derecha, Bannon fue visto por los demócratas como el cerebro detrás no solo del extraordinario ascenso político de Trump, sino también de algunas de sus políticas más divisivas.

Se hizo famoso como director ejecutivo de la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y luego se convirtió en una de las figuras más poderosas en Washington como estratega jefe de la Casa Blanca al comienzo de la administración de Trump.

Sin embargo, siete meses después de su nombramiento en la Casa Blanca, fue despedido y pasó algún tiempo alejado del círculo interno de Trump.

El aspecto desafiante de la persona de Bannon es que “la mayoría de los comentaristas alternan entre llamarlo un genio y decir que es irrelevante”, dijo Benjamin Teitelbaum, autor de War for Eternity: Inside Bannon’s Far-Right Circle of Global Power Brokers.

“Es ambos extremos a la vez.”

Mientras tanto, Bannon parece haber logrado volver al círculo de Trump, y durante los últimos cinco años ha presentado el War Room, donde ha continuado respaldando al ex presidente y su movimiento.

La verdadera “sala de guerra” de Bannon está en el sótano de una elegante casa adosada en Capitol Hill, a un paso de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Cada superficie está llena de libros de tapa dura sobre política, finanzas y teorías de conspiración. Apilado sobre la repisa de la chimenea, entre una variedad de iconografía religiosa, hay una cita impresa que Bannon – que se ve a sí mismo como un pastor de la agenda populista de MAGA – acuñó: “No hay conspiraciones, pero no hay coincidencias.”

El enorme manual de “Proyecto 2025” está ubicado en un lugar de honor en la habitación. El tomo de 900 páginas, elaborado por la Heritage Foundation, un tanque de pensamiento conservador, contiene planes detallados sobre cómo una segunda administración Trump transformará el gobierno estadounidense y el poder del Poder Ejecutivo.

Estábamos rodeados de luces, cámaras y micrófonos que Bannon usa para transmitir durante cuatro horas todos los días laborables cuando me dijo que él y su programa han desempeñado un papel importante en el empoderamiento y la movilización de miles de activistas partidarios de Trump, a los que llamó “luchadores callejeros”.

Aunque no podrá liderarlos desde la prisión, dijo que este “ejército MAGA” que “no puede y no se detendrá hasta la victoria final” continuará fácilmente con su misión.

Después de todo, dijo, el movimiento populista MAGA es más grande que él, e incluso que Donald Trump. Según Bannon, no importa quién entregue su mensaje.

Steve Bannon, sentado frente al entonces presidente Donald Trump y el general Michael Flynn en la Oficina Oval de la Casa Blanca en 2017.

Un ex banquero de Goldman Sachs convertido en figura de los medios de comunicación de extrema derecha, Bannon fue visto por los demócratas como el cerebro detrás no solo del extraordinario ascenso político de Trump, sino también de algunas de sus políticas más divisivas.

Se hizo famoso como director ejecutivo de la exitosa campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y luego se convirtió en una de las figuras más poderosas en Washington como estratega jefe de la Casa Blanca al comienzo de la administración de Trump.

Sin embargo, siete meses después de su nombramiento en la Casa Blanca, fue despedido y pasó algún tiempo alejado del círculo interno de Trump.

El aspecto desafiante de la persona de Bannon es que “la mayoría de los comentaristas alternan entre llamarlo un genio y decir que es irrelevante”, dijo Benjamin Teitelbaum, autor de War for Eternity: Inside Bannon’s Far-Right Circle of Global Power Brokers.

“Es ambos extremos a la vez.”

Mientras tanto, Bannon parece haber logrado volver al círculo de Trump, y durante los últimos cinco años ha presentado el War Room, donde ha continuado respaldando al ex presidente y su movimiento.

La verdadera “sala de guerra” de Bannon está en el sótano de una elegante casa adosada en Capitol Hill, a un paso de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Cada superficie está llena de libros de tapa dura sobre política, finanzas y teorías de conspiración. Apilado sobre la repisa de la chimenea, entre una variedad de iconografía religiosa, hay una cita impresa que Bannon – que se ve a sí mismo como un pastor de la agenda populista de MAGA – acuñó: “No hay conspiraciones, pero no hay coincidencias.”

El enorme manual de “Proyecto 2025” está ubicado en un lugar de honor en la habitación. El tomo de 900 páginas, elaborado por la Heritage Foundation, un tanque de pensamiento conservador, contiene planes detallados sobre cómo una segunda administración Trump transformará el gobierno estadounidense y el poder del Poder Ejecutivo.

Estábamos rodeados de luces, cámaras y micrófonos que Bannon usa para transmitir durante cuatro horas todos los días laborables cuando me dijo que él y su programa han desempeñado un papel importante en el empoderamiento y la movilización de miles de activistas partidarios de Trump, a los que llamó “luchadores callejeros”.

Aunque no podrá liderarlos desde la prisión, dijo que este “ejército MAGA” que “no puede y no se detendrá hasta la victoria final” continuará fácilmente con su misión.

Después de todo, dijo, el movimiento populista MAGA es más grande que él, e incluso que Donald Trump. Según Bannon, no importa quién entregue su mensaje.

Dave Bannon saluda en el escenario en un evento a mediados de junio organizado por el movimiento político nacional conservador Turning Point en Detroit, Michigan.

Bannon continúa haciendo la falsa afirmación de que la elección de 2020 le fue robada a Trump – en realidad, los tribunales han desestimado docenas de demandas impugnando los resultados y no ha surgido evidencia de fraude generalizado.

El día de las elecciones, el 5 de noviembre, Bannon dijo que el “ejército MAGA” estaría listo para desplegarse por todo el país, en las urnas y en los recuentos de votos para asegurar la victoria del ex presidente.

Estos partidarios -incluyendo observadores de urnas y abogados- impugnarían las papeletas que no creen que deban ser otorgadas a Joe Biden, dijo.

Sin embargo, el Sr. Teitelbaum dudaba de que la audiencia de Bannon estuviera “suficientemente organizada para ser desplegable de la manera en que él describe”.

Qué viene después de la prisión?

Confianza en que Trump ganará en noviembre, Bannon estaba ansioso por discutir cuál sería la agenda del ex presidente una vez que regrese al gobierno, y el anfitrión de War Room salga de la cárcel.

Cree que la próxima Casa Blanca de Trump estará influenciada por ideas que ha promovido en su programa.

La inmigración sigue siendo una prioridad, dijo Bannon. Dijo estar seguro de que en “el día uno” Trump sellaría la frontera para “detener la invasión” y luego comenzaría la “deportación masiva de 10 a 15 millones de invasores ilegales alienígenas”.

El ex presidente se dirigiría a la economía después de eso, dijo, y mantendría los recortes de impuestos de su primer mandato que han beneficiado en gran medida a personas adineradas y corporaciones. Afirmó que el republicano luego pondría fin a las “guerras eternas” en Ucrania y Gaza, aunque no quedaba claro cómo Trump haría esto.

Bannon no evitó discutir cómo una segunda administración Trump apuntaría a sus enemigos políticos.

Trump mismo ha dicho que si es reelegido, puede mandar investigar a individuos que sienta que lo han perjudicado, especialmente aquellos que han estado involucrados en los diversos procedimientos penales en su contra.

Agencias de aplicación de la ley y el ejército serían “llamados a rendir cuentas” bajo una futura administración de Trump, dijo Bannon, y el presidente Joe Biden también enfrentaría enjuiciamiento.

Aunque acusó al presidente de “vender al país”, el comité de supervisión controlado por los republicanos en la Cámara de Representantes que investiga tales acusaciones no ha producido ninguna evidencia de conducta criminal por parte del presidente ni ha movido la impugnación en su contra.

Pero, hasta ahora, es Bannon quien está listo para ir a prisión. Y justo antes de su partida, dejó una advertencia ominosa sobre cualquier resultado electoral que no llame a Trump victorioso.

Es “imposible”, me dijo, que Joe Biden gane las elecciones en noviembre. Y, por lo tanto, no hay forma de que él o su “ejército MAGA” acepten el resultado si el presidente es reelegido.

Como lo expresó en un discurso reciente en una conferencia política conservadora, ve las elecciones como un juego de suma cero, y le dijo a la multitud enardecida de partidarios de Trump que resultará en “victoria o muerte”.

Con información adicional de Rebecca Hartmann y Ana Faguy.