Steam añade la grabación de juegos y es compatible con Steam Deck

El cliente de Steam de Valve ya tiene un montón de funciones, muchas de las cuales han llegado al Steam Deck, y ahora eso incluye una nueva función de grabación de juegos. Grabar tus clips de juego no es algo nuevo y es ofrecido por una amplia variedad de herramientas de software. El SteelSeries GG Suite, por ejemplo, tiene una función llamada ‘Moments’ que te permite guardar clips y grabar tu metraje de juego. También puedes usar el software GeForce Experience de NVIDIA con el mismo propósito.

Ambos se pueden usar con juegos de Steam. Sin embargo, Valve ha lanzado ahora una función de grabación de juegos propia. Es nativa de Steam, por lo que puedes hacer todo dentro de un solo cliente. No se necesita software externo.

La grabación de juegos de Steam está cargada con potentes herramientas

Esto puede no parecer un gran lanzamiento de función. Sin embargo, no te equivoques, definitivamente es emocionante. Y no solo emocionante. También es potente, contando con una amplia gama de diferentes herramientas y funciones para ayudar a los jugadores a crear algunos clips de juego increíbles.

Por ejemplo, puedes grabar activamente tu juego y capturar segmentos grandes de metraje. Luego puedes volver y compartir todo el video o cortarlo a tu gusto. El único problema al cortar un video es identificar dónde en el video tienes partes que quieres guardar. Valve ha ideado una elegante forma de hacer que este proceso sea fácil – marcadores de tiempo. Estos marcadores se pueden colocar en el tiempo (el tiempo aparece durante la grabación activa) por el jugador. Entonces, si hiciste algo genial o hay un momento que quieres compartir, puedes colocar un marcador en el momento en que sucede para saber dónde volver y buscar más tarde.

Estos marcadores también pueden ser designados por el propio juego. Algunos juegos admitirán los marcadores de tiempo automáticamente y crearán un marcador después de que ocurran eventos específicos. Por supuesto, una vez que el video esté listo, puedes compartirlo con amigos en Steam Chat con un clic. O puedes subirlo a redes sociales u otros lugares.

Además, la Grabación de Juegos tiene una función de repetición si quieres volver atrás y ver qué sucedió durante tu juego. Digamos que estás jugando la expansión de Elden Ring y quieres saber por qué podrías haber muerto ante un jefe. También hay indicadores de modo de juego y un visor de momentos destacados para saltar entre momentos.

La función es totalmente funcional en Steam Deck

Esta podría ser una de las mejores partes. El hecho de que puedas jugar tus juegos y acceder a la grabación mientras estás en movimiento significa que siempre puedes capturar esos momentos increíbles. Incluso en Steam Deck. Además, sin importar dónde accedas a la función, puedes configurar las grabaciones para que ocurran en segundo plano cada vez que comiences a jugar, o puedes activar manualmente las grabaciones con una tecla de acceso rápido.

Una cosa a tener en cuenta es que guardar constantemente clips o metraje puede llenar fácilmente el espacio de almacenamiento. Pero con esta función, puedes establecer límites de almacenamiento y longitud del video. Esto te da un poco más de control sobre cuánto metraje conservas. La función también sobrescribirá el metraje más antiguo una vez que se alcance ese límite designado para evitar que siga guardando más allá de lo que sea el límite.

Valve ha incluido algunas otras cosas para hacer que esto sea una función bastante completa. Incluyendo controles de privacidad que te permiten elegir qué canales de audio grabar y cuáles dejar fuera. También minimiza el uso de recursos de la CPU y puedes acceder a las herramientas dentro y fuera de tus juegos. Si estás ansioso por probar esto, debería estar en línea. Aún así, está en beta. Por lo que tendrás que instalar el último software beta de Steam Client para hacer uso de la Grabación de Juegos.