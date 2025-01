Startups de granjas respaldadas por Bezos en conversaciones para recortar más del 90% de su valor.

Plenty Unlimited Inc., pionera en la agricultura vertical y respaldada por multimillonarios como Jeff Bezos, está en conversaciones para una nueva ronda de financiación que prácticamente eliminará a los actuales accionistas, según una persona familiarizada con el asunto.

Plenty, que ha recaudado casi $1 mil millones de inversores como Eric Schmidt y SoftBank Group Corp., está en conversaciones para recaudar otros $125 millones como parte de la recapitalización, según personas familiarizadas con el asunto. El nuevo acuerdo valoraría las acciones existentes de la empresa en menos de $15 millones, según una persona. Anteriormente, los inversores habían valorado a Plenty en $1.9 mil millones, según PitchBook.

La empresa declinó hacer comentarios sobre el acuerdo.

En las últimas semanas, Plenty ha nombrado un director ejecutivo interino después de la salida de Arama Kukutai, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada al discutir información privada. El nuevo director ejecutivo interino es Daniel Malech, anteriormente vicepresidente sénior de estrategia y abogado general de la empresa.

Al mismo tiempo, la empresa está experimentando un cambio de estrategia más amplio. En lugar de cultivar una variedad de frutas y verduras, Plenty se enfocará en las fresas, que generan mayores ganancias.

Kukutai y Malech no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Se espera que la firma de inversiones de Nueva York One Madison Group lidere la nueva financiación. El Fondo Vision de SoftBank, un inversor de Plenty desde hace tiempo que ha canalizado más de $400 millones a la empresa, también está en conversaciones para participar, dijeron las personas, al igual que Walmart Inc. La financiación aún no se ha completado y aún podría fracasar, agregaron.

SoftBank y Walmart declinaron hacer comentarios. One Madison Group no respondió a las solicitudes de comentarios.

La estrategia cambiante de Plenty refleja las luchas más grandes del una vez prometedor industria de la agricultura bajo techo. La noticia llega sólo meses después de que Bowery Farming, anteriormente valorada en $2.3 mil millones, detuviera sus operaciones, según informes. Antes de eso, empresas como AeroFarms, Kalera y AppHarvest se declararon en bancarrota.

Plenty ha sido líder en el mundo de la agricultura bajo techo, que tiene como objetivo utilizar menos tierra y agua para cultivar alimentos evitando los impactos de fenómenos climáticos extremos inducidos por el cambio climático. Fundada hace una década, ha atraído una lista estelar de inversores millonarios y también inversiones de corporaciones como Driscoll’s Inc.

En 2022, Plenty recaudó $400 millones en una ronda de financiación de la Serie E, según el proveedor de datos financieros PitchBook. El mismo año, Plenty anunció que construiría la instalación de agricultura bajo techo más grande del mundo: una serie de torres en un campus de 120 acres en Virginia, con cosecha asistida por robots. La instalación de $300 millones fue diseñada para cultivar diversos cultivos, incluyendo verduras de hojas verdes y tomates, según la empresa.

Pero el año pasado, Plenty intentó recaudar una nueva ronda de financiación que no logró concretarse, según una de las personas.

Ahora, Plenty está cambiando su enfoque para cultivar exclusivamente fresas, que pueden venderse a precios altos durante todo el año. En diciembre, también anunció que cerraría su fábrica de vegetales de hoja en Compton, California, citando el incremento de los costos de hacer negocios en el estado. “Cerrar este capítulo no fue una decisión que tomamos a la ligera, pero fue un paso necesario mientras cambiamos nuestro enfoque a las fresas”, dijo la empresa en una publicación de LinkedIn.

Plenty también se ha asociado con una unidad de Alpha Dhabi Holding PJSC de los Emiratos Árabes Unidos para desarrollar la primera granja vertical bajo techo de Abu Dabi a un costo de más de 500 millones de dirhams ($136 millones). La granja tiene como objetivo producir más de 2 millones de kilogramos de fresas al año a partir de 2026.

