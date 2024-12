Startup respaldada por Mastercard On Me quiere perturbar el duopolio de tarjetas de regalo de $200 mil millones.

“

A medida que se acerca la temporada navideña, es probable que los cajones de tu escritorio comiencen a llenarse de tarjetas de regalo: esas tarjetas de plástico que parecen dinero pero que a menudo permanecen sin usar, olvidadas y desoladas.

Se estima que el mercado de tarjetas de regalo en los EE. UU. supera los $200 mil millones, sin embargo, la industria está dominada por dos compañías poco conocidas, Blackhawk e InComm, y ha visto poco o ningún avance en las últimas décadas, a pesar de que soluciones de pago móvil como Apple Pay y Google Pay han ganado popularidad.

On Me, una nueva startup fundada por veteranos de Google Darragh Meaney y Sitar Harel, dice que está lista para interrumpir este duopolio con un producto de tarjeta de regalo digital que no está limitado a minoristas individuales. On Me ha recaudado $1.7 millones en fondos de la gigante de pagos Mastercard, así como de la principal firma de capital de riesgo con sede en Nueva York, Lerer Hippeau.

“Muchos de los productos de tarjetas de regalo en los últimos 20 años han sido envoltorios alrededor de tecnologías muy antiguas y existentes,” Meaney le dijo a Fortune en una entrevista. “Lo que queremos hacer es construir nuevas vías de tecnología desde cero.”

Economía de regalos

Las tarjetas de regalo pueden parecer un emprendimiento extraño para dos ex empleados de Google, pero Meaney dice que fue motivado a dejar su trabajo “cómodo” después de ver el progreso tecnológico de las billeteras móviles. En lugar de tarjetas de regalo para restaurantes o tiendas específicas, la idea de Meaney y su cofundador era construir una versión digital que pudiera centrarse en pasatiempos específicos, como correr, para ser utilizada en una red de tiendas e integrada directamente en Apple Pay o Google Pay.

Él argumenta que las tarjetas de regalo de un solo comerciante operan bajo el principio de “beneficio”, o emisores que obtienen ingresos porque las tarjetas de regalo no se gastan, y Blackhawk e InComm ofrecen la infraestructura. “Realmente es la típica historia de capital riesgo de una industria de $200 mil millones que está lista para ser interrumpida,” Meaney le dijo a Fortune.

On Me se apoya en tiendas específicas que aceptan Mastercard, lo que permite que sus tarjetas de regalo se puedan personalizar en diferentes comerciantes. A cambio, On Me gana ingresos de afiliados por dólares gastados en tiendas, en lugar de depender de saldos no utilizados.

Mastercard invirtió en la compañía sin tomar acciones a cambio, en lugar de eso se unió como asesor. Meaney atribuye esta decisión de Mastercard a querer llevar la economía de las tarjetas de regalo de $200 mil millones a su propia red de comerciantes. “Están muy interesados en tener cosas más interesantes en sus vías, en lugar de en otros lugares,” dijo Meaney.

Él admite que las tarjetas de regalo simplemente toman dinero y “lo hacen menos fungible”, pero argumenta que aún son populares porque la mayoría de las personas no se sienten cómodas dando dinero en efectivo, o incluso tarjetas de débito basadas en efectivo, como regalos. Meaney dice que al basar On Me alrededor de diferentes pasatiempos, desde belleza hasta postres, las tarjetas de regalo pueden volverse incluso más personalizables.

Isabelle Phelps, socia de Lerer Hippeau, le dijo a Fortune que su firma estaba más emocionada por las vías de pago actualizadas de On Me. “Ha permitido regalos seguros y personalizados a escala que creemos que satisfacen las necesidades de los usuarios,” dijo, agregando que “nuestros teléfonos son nuestras billeteras hoy en día.”

On Me lanzó en noviembre con un equipo de seis personas y planea expandir las aproximadamente 70 categorías disponibles como tarjetas de regalo, que abarcan alrededor de 2000 minoristas.

