Startup de robótica cofundada por el CEO de Synapse recauda fondos con exageradas afirmaciones sobre GM

“

3alexd | E+ | Getty Images

Una startup de robótica humanoide cofundada por el CEO de la empresa de tecnología financiera en quiebra Synapse ha buscado inversionistas en Silicon Valley para obtener fondos afirmando estrechos lazos y una inversión inminente de General Motors, afirmaciones rechazadas por la automotriz.

La compañía, llamada Foundation Robotics Labs, está buscando el último $1 millón en fondos para una ronda semilla de $11 millones, según documentos obtenidos por CNBC. La presentación a los inversores afirmaba que GM ya se había comprometido con una inversión, junto con la firma de capital de riesgo con sede en Menlo Park Tribe Capital.

“Foundation está construyendo robots humanoides para asumir el trabajo que hacen los humanos en fábricas, almacenes y eventualmente hogares”, declaró la startup.

Además de la inversión semilla, el documento de recaudación de fondos dijo que GM iba a ser el primer cliente de Foundation, con una orden de compra dirigida de $300 millones, y también había proporcionado acceso a sus fábricas para ayudarles a entrenar a sus robots.

“GM acordó permitirnos recopilar datos reales en sus fábricas”, dijo Foundation en el documento. “Nuestro equipo está en su fábrica de México esta semana para comenzar el proceso de recolección. Probablemente seríamos la única empresa en este espacio con un conjunto de datos como este.”

‘Reclamaciones’ fabricadas

Pero, según GM y uno de los fundadores de la startup, la mayoría de las afirmaciones de Foundation relacionadas con la automotriz están exageradas o son falsas.

Aunque GM se reunió con ejecutivos de Foundation varias veces, no ha permitido la recopilación de datos de sus fábricas, no tiene acuerdos para pedidos de robots y no está planeando una inversión, según un portavoz de GM.

“GM nunca ha invertido en Foundation Robotics y no tiene planes de hacerlo”, dijo el portavoz Darryll Harrison en un comunicado por correo electrónico. “De hecho, GM nunca ha tenido ningún tipo de acuerdo con la empresa. Cualquier afirmación en contrario es fabricada.”

En una entrevista telefónica con CNBC, uno de los cofundadores de Foundation, Mike LeBlanc, confirmó los puntos de GM y dijo que estaba avergonzado de que existieran materiales de marketing que exageraran su relación.

“La parte de ingeniería que hemos hecho es realmente increíble, y es la base sobre la que se construirá esta empresa”, dijo LeBlanc. “Eso, para mí, es lo que es Foundation Robotics”.

Nueva Foundation

Foundation fue fundada en abril por el CEO de Synapse Sankaet Pathak, el CEO de Tribe Capital Arjun Sethi y LeBlanc, cofundador de Cobalt Robotics, fabricante de guardias de seguridad autónomos, según la presentación de recaudación de fondos de la empresa.

Está recaudando dinero en un momento en que las corporaciones estadounidenses buscan automatizar más de su trabajo: el 25% del gasto de capital de las empresas industriales en los próximos años será en sistemas automatizados, según McKinsey.

La presentación engañosa a los inversores se compartió en un grupo de correo electrónico con alrededor de 1,500 ejecutivos e inversores de startups este mes, según uno de los receptores. El contenido del documento fue confirmado por alguien con conocimiento directo de Tribe Capital.

Tribe Capital y su cofundador Sethi declinaron hacer comentarios, mientras que Pathak no respondió a los mensajes en busca de comentarios.

Colapso de Fintech

La startup de robótica se encuentra en el centro de atención después de la implosión de la otra empresa de Pathak, Synapse, que permitió a marcas fintech como Mercury y Dave ofrecer servicios bancarios conectándolos a bancos respaldados por las FDIC.

Cofundada por Pathak en 2014, Synapse se declaró en quiebra a principios de este año después de que algunos de sus clientes más grandes, incluido Mercury, abandonaran su plataforma debido a desacuerdos sobre los saldos de los clientes.

El lío ha dejado a más de 100,000 estadounidenses con un total de $265 millones en depósitos bloqueados en sus cuentas durante más de un mes, según un fideicomisario designado para supervisar los procedimientos de quiebra de la firma.

Para empeorar las cosas, hay un déficit de $85 millones entre lo que los bancos asociados de Synapse tienen y lo que se les debe a los depositantes, y aún no hay respuestas sobre qué sucedió con los fondos perdidos, según el fideicomisario.

El movimiento de Pathak a su próxima empresa, llegando tras el fracaso aún en curso de Synapse, ha levantado cejas entre algunos fundadores e inversores en la comunidad de startups.”