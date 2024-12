Starmer, se trata de cumplir con esas promesas.

Este artículo es una versión en el sitio de nuestro boletín Inside Politics. Los suscriptores pueden registrarse aquí para recibir el boletín todos los días de l la semana. Si no eres suscriptor, aún puedes recibir el boletín gratis por 30 días

Keir Starmer presentará el "Plan para el Cambio" del Partido Laborista en un gran discurso hoy. Algunas reflexiones sobre la posición actual de su gobierno en la nota de hoy.

Control de misión

¿Cómo se sienten las personas sobre el nuevo gobierno laborista? Bueno, no están exactamente emocionadas.

La mala noticia para el Partido Laborista es que las personas no creen que esté avanzando hacia sus cinco misiones principales y que no las habrá logrado para la próxima elección, según la última encuesta de Ipsos. La buena noticia? Las personas no creen que esté avanzando hacia sus cinco misiones principales y que no las logrará para la próxima elección.

El problema político general que enfrenta el Partido Laborista es que se basó en un mensaje de una sola palabra de “Cambio” y su posición se ha visto inevitablemente dañada al cambiar a “Lo siento por las molestias”. El problema general de políticas es que algunas de las prescripciones pueden no funcionar y otras, como sus aumentos de impuestos elegidos, pueden perjudicar activamente sus objetivos.

Pero si pueden hacer bien la entrega, creo que serán recompensados. Históricamente hablando, los votantes británicos tienden a mantener un gobierno hasta que atraviesa una crisis económica y la oposición no se considera aterradora.

“Hacer bien la entrega” es mucho más fácil de escribir que de hacer en realidad, sin embargo, parte de la razón por la que Keir Starmer está revelando su nuevo “Plan para el Cambio” es que está diseñado para permitir que Downing Street tome el control de la agenda y asegurarse de que realmente la esté cumpliendo. Starmer y su nuevo jefe de gabinete, Morgan McSweeney, han reclutado activamente a personas de la época de Tony Blair en el gobierno, mientras que McSweeney también ha tomado prestadas algunas estructuras de la época de Dom Cummings como jefe de gabinete.

Es un error evaluar un nuevo gobierno según si ganaría unas elecciones que no se celebrarán en cuatro o cinco años. (Piénsalo de esta manera: es probable que las próximas elecciones se celebren después del final del segundo mandato de Donald Trump como presidente). Cualquier cosa que diga Starmer hoy, y de hecho gran parte de lo que haga este año, será tan relevante en el momento de la próxima elección como, por ejemplo, el primer presupuesto de Rishi Sunak lo fue para las elecciones de 2024, es decir, no mucho.

Es sumamente improbable que el Partido Laborista no logre alguna mejora básica en la condición del NHS, la misión que los votantes laboristas consideran la más importante y históricamente uno de los campos de batalla crucial, dado que incluso si todo lo que intenta hacer para reformarlo no funciona, seguirá gastando miles de millones más.

Pero el mayor problema del partido sigue siendo ese compromiso con el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado y las contribuciones nacionales de seguro —el otro compromiso que realmente les importa a los votantes laboristas. Es un compromiso que impone límites severos a lo que pueden hacer y los obliga hacia recaudadores de ingresos francamente indeseables como aumentar las contribuciones nacionales de los empleadores.

Como he dicho antes, de muchas maneras, la historia de la última elección es tan simple como “Keir Starmer movió al Partido Laborista hacia los compromisos que Boris Johnson hizo en 2019, mientras que el Partido Conservador no cumplió esos compromisos y también se alejó de ellos retóricamente”.

El manifiesto del Partido Conservador de 2019 sigue siendo un resumen casi perfecto de dónde está el “centro político” de la política británica. Pero el problema es que no todos los compromisos en él —reducción de la inmigración, más dinero para los servicios públicos, no aumentos en el impuesto sobre la renta, el IVA o la seguridad social— se pueden conciliar entre sí. Aunque puedes suavizar algunos de los detalles mediante la reforma del gobierno o de los servicios públicos, no puedes escapar de ese problema básico: y al igual que eso causó problemas al Boris Johnson y sus sucesores en la última legislatura, será un problema para Starmer en esta.

Noticias principales de hoy

Nueva era | El jefe del ejército británico advirtió que el mundo está al borde de una tercer edad nuclear con una “casi total ausencia” de salvaguardias para mantener la seguridad.

Objetivos | Keir Starmer se negó a repetir su compromiso de manifiesto de hacer que Gran Bretaña sea la economía de más rápido crecimiento en el G7, mientras un nuevo informe sugería que Estados Unidos y Canadá estaban superando al Reino Unido.

SNP redobla esfuerzos | El gobierno escocés se comprometió a poner fin al límite de beneficios de dos niños el próximo año, como parte de un paquete de medidas para reducir la pobreza infantil y impulsar los servicios públicos en línea con las prioridades políticas del primer ministro John Swinney.

Khan firme | Sadiq Khan advirtió que los políticos del Reino Unido no deben ser “súbditos” hacia Donald Trump cuando vuelva a la Casa Blanca, ya que el alcalde de Londres dijo que aún planeaba “hablar” sobre el comportamiento del presidente entrante de los EE. UU.

