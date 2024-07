Starmer reúne nuevos ministros para la primera reunión de gabinete

Sir Keir Starmer reunió a su gabinete por primera vez el sábado por la mañana después de ganar una gran mayoría con su promesa de reconstruir la confianza del electorado en la política y liderar un gobierno de “servicio”. El nuevo primer ministro ha nombrado a varios expertos prominentes en puestos ministeriales como señal de su determinación de llevar una profunda experiencia política al corazón de su gobierno. Entre ellos se encuentran James Timpson, un empresario conocido por rehabilitar ex presos, que ahora es ministro de prisiones, y Sir Patrick Vallance, quien se desempeñó como asesor científico principal del gobierno durante la pandemia de Covid-19 y ahora es ministro de ciencia. Starmer pasó por alto a su ex fiscal general en la sombra, Emily Thornberry, para el mismo puesto en el gobierno, en su lugar nombró a Richard Harmer KC, un abogado de derechos humanos. Timpson, Vallance y Harmer se convertirán en pares. El gobierno de Starmer, la primera administración laborista en 14 años, enfrenta desafíos inmediatos, incluyendo la resolución de las negociaciones salariales de los médicos, y se espera que establezca una revisión del sistema de planificación en cuestión de días, con el objetivo de impulsar un necesario auge en la construcción de viviendas. La vice primera ministra Angela Rayner en Downing Street antes de la reunión del gabinete el sábado © REUTERS Hablando con los medios después de la reunión del gabinete, el nuevo primer ministro dijo que emprenderá un recorrido por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte el domingo, y luego convocará una reunión de alcaldes metropolitanos regionales el martes. Esto incluirá a alcaldes que pertenecen a otros partidos políticos, ya que ningún partido tiene “el monopolio de las ideas”, dijo. Starmer dijo que estaba “inquieto por el cambio” y que la primer responsabilidad de su gobierno era “la seguridad y la defensa”. Confirmó que establecería y presidiría nuevos “consejos de misión” para impulsar las políticas a través del servicio civil y fomentar el trabajo interdepartamental. Sobre el NHS, dijo que “todos los que lo utilizan y trabajan en él saben que está roto”; también mencionó otras áreas políticas, como las cárceles, donde dijo que partes del sistema están rotas. Starmer prometió una “política de país primero” y dijo que la “política tribal” había sido una de las principales causas de la disfunción de Westminster en los últimos años. Al entrar en Downing Street el viernes, Starmer utilizó su primer discurso en el cargo para prometer reconstruir la confianza entre el público y los políticos. “Esta herida, esta falta de confianza, solo puede sanarse con acciones, no con palabras”, dijo, prometiendo priorizar el crecimiento económico. El primer ministro también se está preparando para la cumbre de la OTAN de la próxima semana, donde se reunirá con líderes mundiales, incluido Joe Biden. El viernes, el presidente de EE.UU. llamó a Starmer para felicitarlo por su victoria electoral y reafirmar “la relación especial entre nuestras naciones y la importancia de trabajar juntos en apoyo de la libertad y la democracia en todo el mundo”, dijo la Casa Blanca. También habló con el taoiseach irlandés Simon Harris el viernes y subrayó su compromiso con el Acuerdo del Viernes Santo. En sus primeros nombramientos en el cargo, Starmer nombró a Rachel Reeves, David Lammy y Yvette Cooper como canciller, secretario de Relaciones Exteriores y secretaria de Interior respectivamente. Los tres ocuparon estos cargos en la oposición. Reeves asumió el cargo en medio de un crecimiento estancado, una deuda pública en aumento y la carga fiscal más alta en tiempos de paz. El viernes, le dijo al personal del Tesoro que planea liderar el departamento de finanzas más “pro-crecimiento” de Gran Bretaña y apoyar la estrategia industrial que el Partido Laborista espera que impulse la inversión en declive. “Este Tesoro desempeñará su papel completo en una nueva era de estrategia industrial”, dijo. El ex líder del partido Ed Miliband, quien asumió el cargo de seguridad energética y cero neto, llega a la reunión © REUTERS El Partido Laborista se comprometió a lo largo de la campaña de este año a no subir el impuesto sobre la renta, ni las contribuciones nacionales ni el IVA en el gobierno y suscribió un conjunto de estrictas reglas fiscales. Sin embargo, aún podría verse obligado a aumentar otros impuestos, endeudarse o recortar servicios públicos si no puede generar crecimiento. La vice líder del Partido Laborista, Angela Rayner, fue nombrada vice primera ministra y secretaria de Vivienda, mientras que el nuevo gobierno se prepara para anunciar reformas pro-desarrollo en la planificación en los próximos días como parte de su promesa de “volver a construir en Gran Bretaña”. Wes Streeting, quien fue nombrado secretario de Salud el viernes, se reunirá la próxima semana con representantes de la Asociación Médica Británica, el sindicato de médicos, con la esperanza de romper un estancamiento que ha provocado 11 huelgas de médicos en Inglaterra en los últimos dos años. Se reunió con la BMA durante la campaña electoral de este año. Los funcionarios tienen cada vez más confianza en que el nuevo gobierno pueda llegar a un acuerdo que esté por debajo de las demandas de los médicos de un aumento del 35 por ciento en los salarios, como un acuerdo para aumentar los salarios con el tiempo. Hablando el viernes, Streeting dijo: “Prometimos durante la campaña que comenzaríamos las negociaciones con urgencia, y eso es lo que estamos haciendo”.