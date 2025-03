Starmer promete formar una “coalición de voluntarios” para ayudar a Ucrania.

nuevo video cargado: Starmer Vows para Armar ‘Coalición del Willing’ para Ayudar a Ucrania

Starmer Vows para Armar ‘Coalición del Willing’ para Ayudar a Ucrania

Primer Ministro Keir Starmer de Gran Bretaña dijo que trabajaré con otros líderes europeos para desarrollar un plan para terminar la guerra en Ucrania. Ellos esperan que el esfuerzo gane el respaldo del Presidente Trump.

“Durante mis discusiones en los últimos días, hemos acordado que el Reino Unido, Francia y otros trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates. Luego discutiremos ese plan con los Estados Unidos y lo llevaremos adelante juntos. Iremos más allá para desarrollar una ‘coalición del willing’ para defender un acuerdo en Ucrania y garantizar la paz. El Reino Unido está preparado para respaldar esto con botas en el suelo y aviones en el aire, junto con otros. Europa debe hacer el trabajo pesado. Pero para apoyar la paz en nuestro continente y tener éxito, este esfuerzo debe tener un fuerte respaldo de los EE. UU.”. Reportero: “¿Crees que realmente necesitas a los EE. UU. y si es así, ¿crees que la ‘coalición del willing’ será suficiente para que el Presidente Trump cambie de opinión? Gracias”. “Bueno, en primer lugar, en relación con el viernes pasado, nadie quería ver lo que sucedió el viernes pasado. Pero no acepto que los EE. UU. sea un aliado no confiable. Los EE. UU. han sido un aliado confiable para el Reino Unido durante muchas, muchas décadas, y siguen siéndolo. No hay dos países tan alineados como nuestros dos países. Hablé con el Presidente Trump anoche. No voy a entrar en detalles de esa conversación, pero no estaría dando este paso si no pensara que era algo que daría un resultado positivo en términos de asegurar que avancemos juntos, Ucrania, Europa, el Reino Unido y los EE. UU., juntos, hacia una paz duradera. Estamos en una encrucijada en la historia hoy. Ese no es un momento para más charlas. Es hora de actuar. Es hora de dar un paso al frente y liderar. Y unirse en torno a un nuevo plan para una paz justa y duradera.”

