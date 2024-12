Starmer planea otorgar títulos nobiliarios a ex diputados cuya salida dio paso a favoritos del partido.

“

Sir Keir Starmer planea otorgar títulos de nobleza a ex diputados laboristas que renunciaron a escaños seguros antes de las elecciones generales del Reino Unido y dejaron espacio para que nuevas figuras del partido ingresaran, según personas informadas sobre sus intenciones.

Los funcionarios laboristas afirmaron que la lista “política” de Starmer para otorgar títulos de nobleza era larga e incluiría a ex diputados que renunciaron poco antes de las elecciones del 4 de julio, lo que ayudó a los jefes del partido a introducir candidatos preferidos como reemplazos.

Varias figuras del partido al tanto de la lista dijeron que incluía a los ex diputados Lyn Brown, Kevin Brennan y Julie Elliott. También se mencionó a Thangam Debbonaire, quien formaba parte del gabinete en la sombra de Starmer pero perdió su escaño en Bristol West ante el Partido Verde en las elecciones, dijeron.

Una versión preliminar de la lista también incluía a la ex jefa de gabinete del primer ministro, Sue Gray, según las fuentes. Gray renunció en octubre tras críticas a su desempeño y un período de conflictos internos en el gobierno.

Una persona advirtió que Starmer aún podría cambiar de opinión sobre Gray. El número 10 se negó a hacer comentarios al respecto.

Una figura importante del partido Laborista defendió la práctica de otorgar títulos de nobleza a veteranos del partido que eran “trabajadores probados en el parlamento” en lugar de científicos o destacados empresarios.

Dijo que los externos a la política tenían un historial irregular porque a menudo no comprendían el trabajo práctico de estar en la Cámara de los Lores.

“No veo esto como una especie de compensación. Nos gusta dárselos a ex diputados y ex personal del partido y del sindicato porque entienden el trabajo que implica el cargo”, dijo la persona.

El primer ministro ya ha elevado al rango de lores a una serie de ex diputados laboristas que renunciaron este año: el ex presidente del Partido Laborista en el parlamento, Lord John Cryer; junto con los antiguos ministros de defensa de la era de Nueva Labour Lord John Spellar y Kevan Jones, quien ostenta el título de Lord Beamish.

Starmer está eliminando a 92 lores hereditarios para intentar reducir el tamaño de los Lores, a los que ha calificado de “masivos” con más de 800 miembros.

Es probable que el gobierno intente justificar la creación de más lores señalando que el Partido Laborista solo tiene una presencia relativamente pequeña en la cámara alta en comparación con su enorme mayoría elegida en la Cámara de los Comunes.

El Laborismo cuenta con solo 187 lores frente a los 273 conservadores, 78 liberales demócratas y 184 independientes, que no están afiliados a ningún partido.

Se informó que el ex primer ministro conservador Rishi Sunak aún no había presentado su lista de renuncias propuestas para los títulos nobiliarios, dijeron funcionarios gubernamentales actuales.

Los antiguos primeros ministros del Reino Unido suelen tener derecho a una lista final de títulos de nobleza después de dejar el cargo. Los funcionarios advirtieron que a menos que Sunak presentara su lista casi de inmediato, es poco probable que sus títulos nobiliarios propuestos pudieran ser revisados a tiempo para ser anunciados antes de que termine este año.

Se cree que figuras del Partido Conservador como los ex ministros del gabinete Michael Gove, Simon Hart y Alister Jack estarán en la lista de Sunak, junto con el director ejecutivo del partido, Stephen Massey. Gove y Jack se negaron a hacer comentarios. Hart dijo que no tenía conocimiento de la sugerencia. Massey no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Algunos en el Partido Conservador creen que Sunak planea romper con la tradición de ennoblecer a grandes donantes del partido, una medida que probablemente recibirá elogios de los activistas contra la corrupción.

La posibilidad ha suscitado temores entre algunas figuras del Partido Conservador de que pueda tener un efecto inhibidor en futuras donaciones, en un momento en que los Conservadores tienen graves problemas de liquidez.

Un aliado de Sunak dijo: “Ha habido muchas especulaciones, muchas de ellas incorrectas. Pero no vamos a comentar este proceso”.

Sunak ya elevó a su antiguo jefe de gabinete Liam Booth-Smith a los Lores en la lista de honores de disolución que marcó el final del último parlamento en julio.

Se están llevando a cabo discusiones en el gobierno sobre si Starmer seguirá adelante con la publicación de su última lista de nominados del Partido Laborista junto con la lista de honores de Año Nuevo, que el gobierno dice que “reconoce los logros y el servicio de personas extraordinarias en todo el Reino Unido”.

Aunque hay precedentes para publicar las listas de manera simultánea, incluido el pasado diciembre cuando las listas de títulos nobiliarios y honores de dimisión de Liz Truss se publicaron al mismo tiempo, algunos funcionarios del gobierno temen que pueda irritar al Palacio de Buckingham. Todos los honores se otorgan en nombre del Rey.

Los funcionarios gubernamentales dijeron que se ofrecerían varias nominaciones de títulos nobiliarios a los Liberales Demócratas, después de ganar un número récord de diputados en las elecciones generales. El partido recibió una nominación en los honores de disolución en julio, su primera en casi una década.

