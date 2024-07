Starmer insiste en promesa de votar sobre la muerte asistida – pero sugiere que podría tomar un año | Noticias de Política.

El Sir Keir Starmer ha “duplicado” su promesa de realizar una votación libre sobre la muerte asistida en el futuro.

El nuevo primer ministro no se comprometió a un cronograma para considerar un cambio de ley, aunque insinuó que podría no ser en el próximo año.

Pero su postura es que los diputados podrán elegir votar con su conciencia, en lugar de seguir las líneas del partido.

Hablando en su viaje a la OTAN en EE. UU., el nuevo primer ministro fue preguntado cuándo llevaría a cabo la votación que previamente había prometido sobre el tema.

Dijo: “Lo que dije fue que proporcionaríamos tiempo para esto, obviamente a través de un proyecto de ley de un miembro privado”.

Un proyecto de ley de un miembro privado es un cambio de ley propuesto en la Cámara de los Comunes por un diputado y no en nombre del gobierno.

El primer ministro agregó: “Habrá una votación libre, esa sigue siendo mi posición por razones que expuse.

“Probablemente tenga más experiencia en esto que la mayoría de las personas, habiendo mirado personalmente decenas de casos en mi tiempo como director de acusaciones públicas.

“En cuanto a la programación de esto. No he hecho un compromiso al respecto, y no quiero porque… Simplemente, tenemos que fijar nuestras prioridades para el primer año o algo así.

“Pero reafirmaré mi compromiso de que vamos a hacerlo. Permitiremos tiempo para un proyecto de ley de un miembro privado. Será una votación libre.”

Una votación libre es cuando los diputados pueden votar con su conciencia o creencia personal, en lugar de que les digan cómo votar sus partidos.

Es común en asuntos relacionados con la salud, la religión o la intervención militar.

El debate sobre la muerte asistida a menudo es apasionado, y ha cobrado fuerza recientemente tras los comentarios de la Dama Esther Rantzen.

La presentadora de That’s Life! reveló que se había unido a la clínica Swiss Dignitas después de ser diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa cuatro.

Dijo que creía que era “importante que la ley se ponga al día con lo que el país quiere” al hacer legal la muerte asistida.

Más de 200,000 personas firmaron una petición pidiendo una votación sobre la muerte asistida, y los diputados debatieron el asunto a finales de abril de este año.

Muchos compartieron historias relacionadas con la pérdida de familiares y seres queridos, y cómo informó su visión sobre el tema de la muerte asistida.