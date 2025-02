Starmer espera poder poner fin al daño del escándalo de WhatsApp después de la segunda suspensión de un diputado | Noticias de Política

Sir Keir Starmer’s Labour Party tiene un lado implacable cuando se trata de suspender a los diputados que han hecho quedar mal al partido o no han seguido la línea. No sorprende que Andrew Gwynne fuera despedido antes de que se publicara la historia de sus comentarios escandalosos en WhatsApp, dado que Sir Keir ha construido su liderazgo en el partido en la promesa de erradicar el antisemitismo. Los ministros laboristas enviados a proteger al partido han destacado esa determinación como evidencia de la determinación del PM de mantener a sus representantes en los más altos estándares posibles. Una vez que se supo que había un segundo diputado laborista en ese grupo tóxico de WhatsApp, Oliver Ryan, seguramente solo era cuestión de tiempo antes de que enfrentara su propia retribución.

Política más reciente: Diane Abbott condena chat de WhatsApp. Solo hemos visto una pequeña parte de los mensajes enviados por el diputado de Burnley de 29 años, publicados en el Daily Mail de hoy. Era concejal de 23 años cuando se creó el grupo, y aunque claramente fue altamente inapropiado, sus comentarios no están al mismo nivel que los de su exjefe, Andrew Gwynne. Pero también parece claro que no desafió, ni mucho menos denunció, lo que estaba sucediendo. En su declaración de anoche, el Sr. Ryan dijo que condena totalmente los comentarios “inaceptables” hechos en el grupo, que lamenta no haber hablado en ese momento, reconoce que no hacerlo fue incorrecto, y se disculpó por sus propios comentarios. Fue una disculpa mucho más sincera y detallada que la disculpa del Sr. Gwynne por “cualquier ofensa que haya causado” y la descripción de “comentarios mal juzgados”. Pero el liderazgo del partido quiere dejar en claro que condena totalmente los comentarios ofensivos en el grupo y las actitudes ofensivas que los alimentan. Es difícil ver cómo podrían haber evitado suspender al Sr. Ryan. Se entiende que la decisión se tomó como resultado de la investigación interna del partido y antes de su reunión con el Jefe de Grupo esta tarde, en la que se le informó del resultado. El peligro para el Número 10 es si hay algo más por salir tanto de la colección de mensajes, y si se habían planteado preocupaciones sustanciales anteriores sobre las personas involucradas. Sir Keir espera que su respuesta rápida haya enfriado el escándalo y limitado el daño a la reputación del partido. Pero no hay duda de que el daño ya está hecho.