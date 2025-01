Starmer dice que el Tesoro será “implacable” en recortar gastos en medio de la agitación del mercado | Noticias de Política

Sir Keir Starmer ha dicho que el Tesoro será “despiadado” en recortar el gasto gubernamental a medida que la turbulencia en los mercados continúa. Responder a una pregunta sobre la situación económica de la editora política de Sky News, Beth Rigby, dijo: “La misión número uno de este gobierno es el crecimiento económico. Y eso se reflejó en el presupuesto, pero hay mucho más que estamos haciendo en cuanto al crecimiento económico, accionando esas palancas de cambio.” Tanto los costos de endeudamiento gubernamental a largo plazo de 30 años como el de referencia a 10 años aumentaron el lunes por la mañana, con la tasa de interés efectiva a 30 años (el rendimiento de los bonos del tesoro) alcanzando un nuevo máximo del 5.47% – una tasa no vista desde mediados de 1998. El costo de endeudamiento a 10 años alcanzó el 4.86%, por debajo del máximo de 2008 registrado el jueves pasado pero a los mismos niveles vistos alrededor de la crisis financiera mundial. La débil perspectiva económica ha provocado advertencias de que las tasas hipotecarias podrían aumentar en las próximas semanas a medida que los prestamistas respondan a la turbulencia. En lo que podría ser visto como más miseria para el pueblo británico, el primer ministro se negó a descartar recortes en el gasto gubernamental al decir que el Tesoro tenía razón al ser “despiadado” en los recortes de gasto. Se espera que una revisión del gasto, prevista para más tarde este año, requiera que los departamentos gubernamentales hagan ahorros de eficiencia por valor del 5% de sus presupuestos. Sir Keir dijo en una conferencia de prensa: “Seremos despiadados, como lo hemos sido en las decisiones que hemos tomado hasta ahora. Tenemos reglas fiscales claras, y vamos a mantenernos fieles a esas reglas fiscales.” Dijo que el gobierno había “heredado un verdadero desastre” de una economía del gobierno conservador. Pero, dijo que el gobierno “va a cumplir con las reglas fiscales”. “Eso es algo muy importante,” dijo. “Estamos decididos a lograr esa estabilidad económica. Y es por eso que las reglas fiscales son absolutamente, absolutamente centrales en lo que hacemos.” Sir Keir también evitó dos veces responder si Rachel Reeves seguirá siendo canciller para las próximas elecciones en 2029 tras la débil perspectiva económica. “Rachel Reeves está haciendo un trabajo fantástico,” dijo, pero no quiso decir si seguirá en el cargo. “Ella tiene mi total confianza, tiene la confianza total de todo el partido. Ella tomó las decisiones difíciles.” Los Conservadores aprovecharon el fallo de Sir Keir al no confirmar si la Sra. Reeves seguirá en el cargo al final de este parlamento. La líder Kemi Badenoch dijo: “El primer ministro acaba de negarse a respaldar que su canciller permanezca en su cargo. Keir Starmer y Rachel Reeves han hundido la economía británica. Los mercados están en crisis y la confianza empresarial se ha desplomado, sin embargo, la canciller no se ve por ningún lado.”