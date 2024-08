Starmer del Reino Unido insta a Irán a abstenerse de atacar a Israel.

El Primer Ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, ha instado a Irán a “refrenarse” de atacar a Israel durante una llamada telefónica con el nuevo presidente de Irán.

Sir Keir le dijo a Masoud Pezeshkian que había “un riesgo serio de error de cálculo y que ahora era el momento de la calma y la consideración cuidadosa”, dijo Downing Street.

Es la primera llamada entre un Primer Ministro del Reino Unido y un presidente iraní desde marzo de 2021, cuando el ex líder británico Boris Johnson habló con Hassan Rouhani.

La noticia de la discusión de 30 minutos llegó cuando el Reino Unido emitió una declaración conjunta con Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, instando a Irán a poner fin a sus amenazas de atacar a Israel.

Pidieron a Irán que “retirara sus amenazas continuas de un ataque militar contra Israel y discutieron las serias consecuencias para la seguridad regional si se llevaba a cabo dicho ataque”.

Los líderes, que hablaron juntos por teléfono, también expresaron su apoyo a la “defensa de Israel contra la agresión iraní y contra los ataques de grupos terroristas respaldados por Irán”.

Los temores de un conflicto más amplio en el Medio Oriente han ido creciendo tras el reciente asesinato de altos líderes de Hezbollah y Hamas.

El domingo, Estados Unidos confirmó que había enviado un submarino de misiles guiados a la región en respuesta a estas preocupaciones. El submarino puede llevar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk, que se utilizan para atacar objetivos terrestres.

También había ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que transporta aviones de combate F-35C, que acelerara su viaje allí. El barco ya estaba en camino para reemplazar a otro barco estadounidense en la región.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo más tarde que Estados Unidos compartía las preocupaciones de Israel de que era “cada vez más probable que haya un ataque de Irán y / o sus representantes, y quizás en los próximos días”.

“Por eso hemos estado hablando continuamente con nuestros homólogos israelíes y otros homólogos en la región”, agregó el Sr. Kirby.

El Contralmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), dijo que el país tomaba en serio las amenazas de sus enemigos y que Israel estaba en “la máxima preparación para el ataque y la defensa”.

Downing Street también dijo el lunes que Keir Starmer le había dicho al Sr. Pezeshkian que estaba “profundamente preocupado por la situación en la región y llamaba a todas las partes a desescalar y evitar una mayor confrontación regional”.

Irán culpa a Israel por el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en su suelo a finales del mes pasado y ha prometido castigarlo.

Israel, que actualmente está en guerra intentando destruir al grupo en Gaza, no ha comentado pero se cree ampliamente que estuvo detrás del asesinato.

El ministro de Relaciones Exteriores interino de Irán dijo la semana pasada que el país respondería al asesinato de Haniyeh en el “momento adecuado” y de la manera “apropiada”.

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI), un grupo de estados con poblaciones mayoritariamente musulmanas, dijo que responsabilizaba plenamente a Israel por el ataque, al que calificó de “una grave violación” de la soberanía de Irán.

Ismail Haniyeh no es el único miembro de Hamas que ha sido asesinado recientemente. Israel también anunció recientemente que el jefe militar del grupo, Mohammed Deif, fue asesinado en un ataque aéreo en la Franja de Gaza el mes pasado.

El grupo libanés respaldado por Irán, Hezbollah, con el que Israel también está en conflicto, también dijo que retaliaría por la muerte de su comandante senior Fuad Shukr.

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, se convirtió el lunes en el último líder en instar a los ciudadanos de su país a abandonar el Líbano lo antes posible, advirtiendo del riesgo de crecientes tensiones.

Aerolíneas como Lufthansa, Swiss Air y EasyJet han cancelado o suspendido vuelos al Medio Oriente.