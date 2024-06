Starmer advierte al Partido Laborista no dar por sentada la victoria en las elecciones.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Sir Keir Starmer ha advertido al Partido Laborista que no dé por sentado el resultado de las elecciones generales del jueves, ya que dijo que todavía hay “millones” de votantes indecisos en todo el país.

Con el Partido Laborista 20 puntos por delante de los Conservadores en las encuestas de opinión, el partido está tratando de evitar parecer complaciente en vísperas de lo que podría ser una victoria histórica después de 14 años en la oposición.

Hablando en un mitin de activistas y partidarios de alto perfil el sábado por la tarde, el líder laborista dijo que todavía era posible para su partido despertar el viernes con otro gobierno conservador si “levantáramos el pie del acelerador” y pensáramos que la victoria estaba asegurada.

“Esta es la recta final. Este es el último empujón. La última milla, la más difícil”, dijo a una multitud de cientos de personas —muchas con camisetas rojas— en el Lindley Hall en Westminster.

Starmer quiere evitar la humillante experiencia de Neil Kinnock, líder laborista en 1992, que celebró un mitin notoriamente eufórico en Sheffield poco antes de la derrota en las elecciones generales de ese año.

El Laborismo ganó por última vez unas elecciones generales en 2005 antes de sufrir una serie de derrotas en 2010, 2015, 2017 y 2019.

Starmer, de pie en el escenario con su característica camisa blanca con las mangas remangadas, criticó el “círculo vicioso” del gobierno Tory.

“Los británicos quieren un cambio pero la esperanza ha sido eliminada de tantos votantes. Necesitan ser convencidos de que el cambio es posible y sobre todo convencidos de votar por él”, dijo.

“El cambio no ocurre a menos que votes por él. Nada está decidido, no se ha ganado ni perdido un solo voto, y cada voto está ahí fuera… tenemos que ganárnoslo.”

El Laborismo reveló varios partidarios famosos en el evento, incluido la superestrella pop Sir Elton John, así como el comediante Bill Bailey, quien dio una charla de calentamiento. June Sarpong, presentadora de televisión, fue la presentadora.

“Estos últimos días son críticos”, dijo Bailey entre aplausos entusiastas. “Es imposible exagerar la importancia de estos próximos días.”

Se enviaron mensajes por video de figuras como Deborah Meaden, empresaria y jueza en el programa de televisión Dragons’ Den, y el actor Kit Harrington de Game of Thrones.

Sir Elton, quien ha sido un partidario intermitente del Laborismo en el pasado —y crítico del Brexit— dijo en un mensaje de video: “Solo hay una opción… vamos a mostrarle al mundo qué nación creativa, próspera y progresista es Gran Bretaña. Apoyemos al Laborismo para ganar el 4 de julio.”

Sir Elton John y David Furnish se dirigieron al mitin a través de video © REUTERS

Entre otros asistentes estuvieron la canciller sombra Rachel Reeves, la vicepresidenta del Laborismo Angela Rayner y el alcalde de Londres Sadiq Khan.

Starmer agradeció a los activistas por dedicar tanto tiempo a hacer campaña por el partido.

“Tenemos un trabajo: asegurarnos de que sea un verano de cambio”, dijo. “Para restaurar la esperanza, el espíritu y la creencia en un futuro mejor para que podamos llevar adelante nuestro país juntos.”

El líder laborista prometió revivir el Servicio Nacional de Salud, reconstruir la infraestructura pública, revivir los centros urbanos en declive y mostrar liderazgo en la crisis climática.

Obtuvo su mayor aplauso por criticar al Partido Conservador.

“No olviden lo que han hecho, no olviden Partygate, no olviden los contratos de Covid, no olviden las mentiras, no olviden los sobornos”, dijo. “No olviden… la victimización de minorías, la falta de inversión, las visitas a las casas de apuestas, la devastación de sus servicios públicos.”