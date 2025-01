Starbucks busca aumentar el tráfico en tiendas mientras informa las primeras ganancias trimestrales completas bajo el nuevo CEO.

Starbucks (SBUX) está luchando por volver a la vida.

Se espera que el gigante del café con sede en Seattle publique sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2025 el martes después del cierre del mercado. Este será el primer trimestre completo bajo el CEO Brian Niccol, quien asumió el cargo el 9 de septiembre.

Wall Street espera que los ingresos alcancen los $9.32 mil millones, en comparación con los $9.43 mil millones del trimestre del año anterior. Se proyecta que las ventas en tiendas comparables y el tráfico de clientes disminuyan un 5.30% y un 7.28%, respectivamente, en comparación con el año anterior.

Los analistas esperan una ligera mejora en el tráfico de clientes en comparación con el trimestre anterior, compensado por un menor crecimiento en el ticket promedio.

Sara Senatore, analista de Bank of America que tiene una calificación de Compra en Starbucks, le dijo a Yahoo Finance que el desempeño en los EE. UU. será un indicador clave para el negocio en general.

“Si los EE. UU. comienzan a funcionar nuevamente, se vuelve muy, muy difícil argumentar estructuralmente que la marca Starbucks no es buena”, dijo. Wall Street espera que las ventas en tiendas comparables en EE. UU. disminuyan un 4.06%, en comparación con la caída del 6% del trimestre pasado.

Jon Tower, analista de Citi, dijo que hay “una oportunidad para cambiar la marca”. Pero el tiempo, el costo y la lenta trayectoria de crecimiento de las ventas en tiendas comparables, el número de tiendas y las ganancias en comparación con años anteriores, “pueden resultar menos atractivos para los inversores de lo que actualmente se refleja en las acciones”.

En el último año, las acciones de Starbucks han ganado un 5%, muy rezagadas en comparación con el aumento del 24% del S&P 500 (^GSPC). Pero las acciones han aumentado un 32% en los últimos seis meses, después de que Niccol fue anunciado como el nuevo CEO en agosto.

Esto es lo que Wall Street espera, según las estimaciones de consenso de Bloomberg, en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2024:

Ingresos: $9.32 mil millones frente a $9.43 mil millones

Beneficio ajustado por acción: $0.66 frente a $0.75

Ventas en tiendas comparables: -5.30% frente a +5.00%

Tráfico de clientes: -7.28% frente a +2.0%

Crecimiento del ticket: 1.87% frente a 3.00%

El costo del café ha estado aumentando: los futuros del café (KC=F) han subido un 80% en el último año, pero los analistas dicen que el riesgo para los márgenes de Starbucks debería ser limitado. Bank of America estima que el café representa alrededor del 22% de los costos de los bienes de Starbucks, y no todo es solo los granos de café verdes en sí. Es probable que Niccol no cambie su promesa de pausar los aumentos de precios, dado que la compañía se protege contra las fluctuaciones de las materias primas con contratos de precio fijo.

Una persona sale de un Starbucks en la Ciudad de Nueva York el 14 de enero de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) (Foto de ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) · ANGELA WEISS via Getty Images

Como parte del plan “De vuelta a Starbucks” de Niccol, que llama a volver a centrarse en el café, ofrecer mejores precios y brindar un servicio más rápido, la compañía ha anunciado una serie de cambios.

Estos incluyen eliminar los cargos adicionales por leche no láctea en las ubicaciones que posee en América del Norte, y reintroducir toques personales como servir el café en tazas de cerámica.

A principios de este mes, anunció la implementación de un código de conducta de cafetería, donde solo los clientes que pagan pueden sentarse en la tienda y usar el baño. También dijo que los despidos corporativos para “operar de manera más eficiente” se anunciarán a principios de marzo.

Senatore dijo que los gastos generales y administrativos eran demasiado altos. A partir del trimestre reciente, representaban el 7.1% de los ingresos netos totales.

En cuanto a las ganancias, Senatore estará buscando “más detalles sobre los tipos de inversiones que necesitan hacer, la cantidad… magnitud de la inversión, pero también algunos de los lugares donde tal vez puedan encontrar fuentes para reinvertir”, dijo.

—

Brooke DiPalma es una reportera senior de Yahoo Finance.

Haz clic aquí para conocer todas las últimas noticias y eventos de acciones minoristas para informar mejor tu estrategia de inversión