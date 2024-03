Star Wars Outlaws llegará a GeForce NOW más tarde este año.

GeForce NOW está recibiendo varios juegos nuevos hoy y NVIDIA también ha anunciado al menos un futuro lanzamiento con Star Wars Outlaws. Para la tanda de juegos de hoy, se están agregando nueve títulos nuevos. Eso significa que ahora podrás transmitir en la nube nueve juegos. Potencialmente con una resolución de hasta 4K o hasta 120 cuadros por segundo si tienes una suscripción a la membresía Ultimate.

Cuatro de los juegos provienen de Square Enix y no podrían llegar en un mejor momento. Square Enix está teniendo una venta de editor en Steam en este momento y dos de los cuatro juegos que se lanzan en GeForce Now hoy forman parte de esa venta. Tanto Star Ocean: The Second Story R como Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo están disponibles con un 20% y un 40% de descuento respectivamente. Esto hace que Star Ocean: The Second Story R baje a $40 en lugar de $50, y Paranormasight a $12 en lugar de $20. También hay una demo de Star Ocean: The Second Story R disponible en Steam, y esa será jugable en GeForce NOW a partir de hoy.

La mejor oferta hasta ahora, sin embargo, es la adición de Deus Ex: Mankind Divided. Este es un excelente RPG de disparos en primera persona y es muy probablemente el último juego de Deus Ex por un tiempo. Dado eso, Embracer recientemente cerró el estudio que hace los juegos de Deus Ex. Así que definitivamente deberías jugar a este cuando tengas la oportunidad. La aún mejor noticia es que la versión que llega a GeForce NOW es la de la Epic Store. Que actualmente es gratuita por el resto de hoy, 14 de marzo. Los juegos restantes que se lanzarán esta semana incluyen Hellbreach: Vegas, Outcast que se lanza el 15 de marzo, Balatro, Space Engineers y Warhammer 40,000: Boltgun.

Star Wars Outlaws llegará a GeForce NOW, probablemente el primer día

Aquellos que esperan jugar el primer juego de Star Wars de mundo abierto podrán hacerlo en la nube cuando se lance más adelante este año. NVIDIA ha confirmado que el juego estará disponible en GeForce NOW una vez que se lance. Esto probablemente estará disponible desde el primer día también. Aunque NVIDIA aún no ha confirmado si será transmitible en GeForce NOW en su primer día de lanzamiento, los juegos nuevos a menudo lo son. Así que no vemos que esto sea diferente a menos que Ubisoft quiera mantenerlo exclusivo para Ubisoft+ por un tiempo limitado.

Tampoco hay una fecha de lanzamiento exacta para el juego. Solo que llegará en algún momento de 2024. Además de la disponibilidad en GeForce NOW, NVIDIA también dice que el juego se lanzará con soporte para DLSS 3 y efectos trazados por rayos. Ahora necesitarás la membresía Ultimate para jugar con esos beneficios, pero ahora puedes registrarte con un pase de un día, por lo que no tendrás que pagar el monto mensual completo.

Mejoras de RTX para juegos adicionales

NVIDIA está constantemente agregando mejoras de RTX a los juegos en su servicio en la nube, y hay algunos juegos nuevos que obtienen estos increíbles beneficios gráficos. Tanto Naraka: Bladepoint como Portal con RTX están recibiendo trazado de rayos completo y DLSS 3.5 con reconstrucción de rayos. Diablo IV también obtendrá trazado de rayos con su actualización que llegará este mes.