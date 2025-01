Stacey Abrams respalda al presidente del partido estatal de Wisconsin como próximo líder del DNC

La ex candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, manifestó su apoyo al presidente del partido estatal de Wisconsin, Ben Wikler, en la carrera por la presidencia del Comité Nacional Demócrata (DNC).

“Ben ha demostrado que con protección de votantes durante todo el año, organización inteligente y mensajes claros, podemos ganar, especialmente en estados donde nuestros derechos están siendo erosionados”, dijo Abrams a Politico, que fue el primero en informar la noticia.

Mientras tanto, antes del primer foro oficial de candidatos del DNC durante el fin de semana, el presidente del partido estatal de Minnesota, Ken Martin, destacó más de 20 respaldos de líderes de partidos estatales y miembros del DNC en el Sur. El demócrata de Minnesota ha estado acumulando constantemente respaldos de un puñado de delegaciones de partidos estatales y líderes de partidos en todo el país.

Martin y Wikler están entre ocho candidatos que se postulan para ser el próximo presidente del DNC. Otros miembros son el ex gobernador de Maryland, Martin O’Malley (D), el senador estatal de Nueva York, James Skoufis (D), el ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Nate Snyder, la ex aspirante presidencial Marianne Williamson, el abogado Jason Paul y la ex candidata al Congreso de Arkansas, Quintessa Hathaway.

Hasta ahora, Martin y O’Malley han anunciado públicamente la mayor cantidad de respaldos de miembros del comité del DNC. El equipo de Martin ha dicho que tiene más de 100 respaldos de miembros, mientras que el equipo de O’Malley ha dicho que tiene más de 60, incluido recientemente el senador Tim Kaine (D-Va.).

El equipo de Wikler no ha revelado públicamente cuántos respaldos tiene, pero ha recibido algunos respaldos importantes del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D), y varios grupos como Third Way, centristas.

Los candidatos tendrán otros tres foros este mes para presentar su caso a los miembros del DNC sobre su candidatura a la presidencia. La elección del presidente tendrá lugar el 1 de febrero.