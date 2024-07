Spotify mejora podcasts con nueva función de comentarios.

“

Crédito de la imagen — Spotify

Spotify está lanzando Comentarios para podcasts y una nueva aplicación móvil para podcasters para construir relaciones más sólidas con sus oyentes. Estas nuevas herramientas permiten a los podcasters gestionar sus programas y interactuar con los fans de una manera más profunda y conveniente.

La empresa ha estado añadiendo características a sus podcasts desde hace algún tiempo. Hace unos años, la plataforma introdujo preguntas y encuestas para permitir a los oyentes interactuar con los podcasts. Desde su introducción, más de 9 millones de usuarios únicos de Spotify han participado en una pregunta o encuesta, y las interacciones han crecido un 80% año tras año. Esto sugiere que características interactivas como los Comentarios tienen una gran demanda.

Ben Wilson, el creador de “How to Take Over the World”, compartió que utiliza los Comentarios para obtener comentarios de su audiencia y entender qué aspectos del podcast les resuenan más. Esta retroalimentación le ayuda a crear una conexión más sólida con los oyentes y hace que el podcasting sea más gratificante para él.

La nueva función de Comentarios se basa en la funcionalidad existente de preguntas y encuestas. Con los Comentarios, Spotify espera mejorar aún más la experiencia interactiva tanto para los podcasters como para los oyentes. Esta función está disponible para todos los creadores de podcasts, independientemente de dónde se alojen sus episodios. Los creadores pueden gestionar los comentarios de los oyentes, hacer un seguimiento del crecimiento de su podcast e interactuar con los oyentes, todo a través de la nueva aplicación móvil de Spotify para Podcasters.

Comentarios en Podcasts de Spotify | Crédito de la imagen — Spotify

La nueva aplicación móvil de Spotify para Podcasters ha sido reconstruida para ser más inclusiva y ahora funciona para todos los podcasters, independientemente de dónde se aloje su programa. También incluye nuevas funciones de notificación que ayudan a los podcasters a mantenerse informados sobre el rendimiento de su programa y los comentarios de los oyentes. También se ha añadido la capacidad de gestionar comentarios a la aplicación.

Maya Prohovnik, VP de Producto de Podcast de Spotify, afirmó en una entrevista que los Comentarios eran una característica muy solicitada tanto por los podcasters como por los oyentes. Además, afirmó que dado que Spotify está comprometido en hacer que su plataforma sea el mejor lugar para que los creadores se conecten con sus seguidores, la adición de Comentarios tiene como objetivo lograr ese objetivo. Históricamente, los podcasts han sido una experiencia unilateral, y aunque características como las Encuestas y las Preguntas y Respuestas han estado disponibles durante algún tiempo, ha habido un deseo de una interacción más directa.

Las nuevas características y la aplicación están diseñadas para ofrecer una mejor experiencia de podcasting para todos los involucrados. Para los creadores de podcasts, estas herramientas proporcionan una forma significativa de aumentar su audiencia y fortalecer las relaciones con los oyentes. Para los fans, el mayor beneficio es la capacidad de conectarse con sus podcasters favoritos a un nivel más profundo, directamente en la plataforma donde ya están escuchando.

“