Spotify lanza nuevo Plan Básico en Estados Unidos – aquí lo que necesitas saber.

Spotify está lanzando un nuevo plan Básico en los Estados Unidos solo unas semanas después de que la plataforma implementara su segundo aumento de precios en menos de un año.

El nivel trae de vuelta el antiguo precio de $10.99 al mes, y recibirás todos los mismos beneficios que el plan Premium excepto 15 horas de escucha de audiolibros al mes. Esa ventaja no está disponible en Básico, pero el acceso a la música o podcasts no estará restringido.

Lo interesante es que esta opción solo está disponible para clientes “elegibles”, según el anuncio. No puedes registrarte para el servicio yendo a la página web del plan de suscripción de Spotify, ya que no está allí. Todo lo que verás son los planes Premium.

Un representante de la compañía nos dijo que puedes ver las opciones si ya eres un suscriptor actual y “estás conectado a tu cuenta en la computadora de escritorio” y en teléfonos Android. Básicamente funciona como una degradación para los usuarios que no quieren la ventaja del audiolibro.

Los propietarios de iPhone tendrán un poco más difícil. Debido a las políticas de la App Store, el mismo representante nos dijo que los usuarios de iOS no pueden cambiar su plan Premium a Básico. Tendrán que hacerlo en un navegador en la computadora de escritorio o en un navegador móvil.

Plan Familiar Básico”

9To5Google, en su cobertura, descubrió que “también hay un nuevo ‘Plan Familiar Básico’, que cuesta $16.99. Este segundo nivel ofrece la mayoría de los mismos beneficios que una suscripción familiar Premium. Obtendrás acceso a Spotify Kids, los padres pueden “controlar el contenido marcado como explícito” y puedes cancelar en cualquier momento. Hay algunas diferencias.

Los usuarios no recibirán hasta seis cuentas Premium o Kids, ya que todas se considerarán Básicas. Y al igual que el plan Básico individual, las familias no tendrán las horas de escucha de audiolibros. El mismo representante de antes confirmó que el Plan Familiar Básico existe como una opción. Más allá de eso, todo lo demás permanece igual que en los otros planes Premium de Spotify, y no veremos cambios ni un tercer aumento de precios.

Expansión global”

A principios de este mes, una opción Individual Básica de Spotify apareció en el Reino Unido durante un breve período de tiempo antes de ser retirada. Spotify ha seguido adelante, ya que el representante de la compañía nos informó que la opción está disponible en el Reino Unido y Australia. También ofrecen un plan Duo Básico para complementar su versión Premium, pero no nos dieron un precio para otras adiciones.

No hay noticias sobre el tan esperado nivel HiFi, aunque sospechamos que pronto saldrán más novedades. El 11 de junio, se filtró en línea desde Bloomberg revelando lo que la plataforma podría hacer con el nivel HiFi. Podría ser lanzado como un complemento a Spotify Premium y no existir como un servicio independiente.

Preguntamos si la compañía podría darnos actualizaciones sobre el próximo servicio, pero no nos dijeron mucho, indicando que no tienen “nada que compartir en este momento”.

