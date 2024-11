Spotify es la última aplicación en recibir una extensión de Géminis en Android.

“

Google agregó silenciosamente una Extensión de Géminis para Spotify en Android, que permite a los usuarios pedir a las Aplicaciones de Géminis que reproduzcan o busquen música. Esta es solo una de las no tantas aplicaciones importantes que se benefician de una extensión de Géminis después de WhatsApp y Mensajes, pero parece que Google tiene planes de incluirla en tantas aplicaciones como sea posible. Como se mencionó anteriormente, con la Extensión de Géminis, los usuarios de Spotify en Android pueden pedir música por canción, álbum, artista, lista de reproducción y más. La extensión viene con algunas advertencias, como el hecho de que no está disponible en Géminis en Google Messages, la aplicación web de Géminis, o la aplicación de Géminis en iPhone.

Además, la extensión de Spotify solo funciona cuando el idioma de Géminis está configurado en inglés. Como era de esperar, Spotify solo reproducirá la canción específica que solicitaste si tienes una suscripción Premium de Spotify. Google también anunció que las extensiones solo están disponibles cuando la Actividad de las Aplicaciones de Géminis está habilitada.

Según Google, las extensiones funcionan de la misma manera para las indicaciones habladas y escritas, pero si tienes problemas en tu dispositivo Android (es decir, “Ok Google” no funciona), asegúrate de que “Ok Google” y la Coincidencia de Voz estén configurados.

Ten en cuenta que tendrás que vincular tu cuenta de Spotify a tu Cuenta de Google para que la extensión funcione. Así es como puedes hacerlo:

Pide a la aplicación de Géminis que reproduzca, busque o navegue música en Spotify.Si Spotify no está conectado, obtendrás la opción de conectarlo.Sigue las instrucciones en pantalla.

Después de vincular tu cuenta de Spotify a tu Cuenta de Google, puedes pedir a las Aplicaciones de Géminis que encuentren y reproduzcan música en Spotify. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puedes usar esta función:

Reproducir música

Reproducir [nombre del álbum] en SpotifyReproducir [nombre de la canción] de [nombre del artista] en SpotifyReproducir mi lista de reproducción de Spotify llamada Reproducir música para [actividad] en SpotifyBuscar música

Buscar canciones de [nombre del artista]Buscar la canción que dice [letra]Encontrar una lista de reproducción de Spotify con música [género, estado de ánimo, actividad]

Para los que no lo sepan, las Aplicaciones de Géminis no pueden realizar ciertas acciones en Spotify, como crear una lista de reproducción o radio de Spotify, así que no intentes ninguna de estas porque no funcionarán.

