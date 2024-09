Spotify dice que Apple detuvo a usuarios de usar los botones de volumen para cambiar el nivel en dispositivos Spotify Connect

“

Spotify y Apple no son ajenos a un conflicto. Los dos gigantes tecnológicos han chocado en muchos temas, incluida la ley europea. Ahora, Spotify afirma que Apple ha eliminado una función querida por los usuarios de iPhone: la capacidad de controlar el volumen en dispositivos de Spotify Connect utilizando los botones físicos de volumen en sus teléfonos.

Spotify Connect, si aún no estás familiarizado, es la práctica función que te permite controlar la reproducción de Spotify en dispositivos como altavoces, consolas de juegos y televisores inteligentes desde los mejores iPhones y otros dispositivos. Pero a partir del 3 de septiembre, los usuarios de iPhone se verán obligados a pulsar un control deslizante en la aplicación en lugar de confiar en sus fieles botones de volumen, y digamos que la gente no está encantada.

Según Spotify, todo este lío comenzó porque Apple decidió “descontinuar” la tecnología que permitía que los botones físicos de volumen controlaran los niveles de audio en dispositivos conectados.

Ahora, en lugar de simplemente presionar los botones de volumen, los usuarios de iPhone tendrán que tocar una notificación que aparece cuando intentan cambiar el volumen, guiándolos hacia un control deslizante en la aplicación. Spotify está tratando de vender esto como una alternativa “persistente y de alta calidad”, aunque los pasos adicionales probablemente molestarán a casi todos los que están acostumbrados a la simplicidad del control con botones. Algunos usuarios ya han comenzado a ver este cambio, expresando preocupación en Reddit.

Spotify supuestamente ha estado pidiendo a Apple que les otorgue el mismo tratamiento que Apple Music disfruta en HomePods y Apple TV para habilitar esta función, pero nada. Apple insiste en que las aplicaciones necesitan integrarse con HomePod para obtener ese tipo de tecnología de control de volumen.

¿Entonces de quién es la culpa de este lío?

Es tentador señalar con el dedo directamente a Apple, como muchos a menudo hacen. El gigante tecnológico de Cupertino no es ajeno a acusaciones de ser un poco demasiado protector de su jardín amurallado. Si Spotify tiene razón, la insistencia de Apple en hacer que las aplicaciones de terceros den saltos a través de aros para acceder a funciones clave podría no estar en buenos términos. Pero no dejemos a Spotify fuera de la ecuación tan rápidamente.

La verdad es que Apple proporciona una API que permite a los servicios de música de terceros transmitir directamente a los HomePods, pero Spotify aún no la ha implementado. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta del millón. Si Spotify realmente está preocupado por proporcionar la mejor experiencia posible para sus usuarios, uno pensaría que habrían adoptado esa API tan pronto como estuvo disponible. Sin embargo, aquí estamos, con Spotify más interesado en señalar con el dedo que en ofrecer una solución.

iMore ofrece consejos y orientación acertados de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos de Apple para respaldarnos. ¡Obtén más información con iMore!

Entonces, ambas compañías podrían haber hecho más para evitar este drama. Apple podría estar jugando duro, pero la renuencia de Spotify a adoptar la tecnología disponible no los pinta exactamente como los héroes de la historia, tampoco. ¿La cosa más fácil de hacer? Sugeriría cambiar a Apple Music. Pero eso es todo un debate aparte.

More from iMore”