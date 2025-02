Spire Global cae luego de presentar una queja por la no consumación del acuerdo con Kpler.

Las acciones de Spire Global (SPIR) han caído $9.89, o un 50%, a $9.96 en la mañana después de que la empresa revelara en un archivo regulatorio que Kpler Holding no ha consumado el cierre de un acuerdo acordado. En el archivo, la empresa declaró: “Como se informó anteriormente, el 13 de noviembre de 2024, Spire Global, Inc. firmó un Contrato de Compra de Acciones con Kpler Holding SA, una corporación belga, según el cual la empresa acordó vender su negocio marítimo al comprador y celebrar ciertos acuerdos accesorios. El negocio marítimo a vender en virtud de las transacciones no incluye ninguna parte de la red u operaciones satelitales de la empresa. El precio de compra que el comprador pagará a la empresa en el cierre de las transacciones es un pago en efectivo basado en un valor empresarial de $233.5M, sujeto a ajustes habituales. La oferta también incluye un acuerdo de servicios de transición y provisión de datos por doce meses por $7.5M. El acuerdo de compra establece que el cierre de las transacciones está sujeto al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de compra. La empresa informó en noviembre de 2024 que anticipaba cerrar las transacciones durante el primer trimestre de 2025. La empresa cree que todas las condiciones de cierre contenidas en el acuerdo de compra se han cumplido o podrían cumplirse. A pesar de la notificación de la empresa al comprador en ese sentido, el comprador no ha consumado el cierre. El comprador ha citado varias razones para no cerrar, que la empresa ha rechazado. Actualmente no hay ninguna orden gubernamental vigente que prohíba el cierre y, en el acuerdo de compra, el comprador acordó ‘utilizar los mejores esfuerzos y tomar todas y cada una de las medidas necesarias para eliminar cada obstáculo que sea afirmado’ por las entidades gubernamentales pertinentes para que las partes puedan consumar las transacciones rápidamente. La empresa cree que la falta de cierre por parte del comprador no es consistente con los términos del acuerdo de compra, que no le dan al comprador la opción de retrasar el cierre una vez que se han cumplido todas las condiciones de cierre. Como resultado de lo anterior, el 10 de febrero de 2025, la empresa presentó una queja en la Corte de Equidad de Delaware contra el comprador buscando una orden de desempeño específico ordenando al comprador a cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato de Compra y consumar el cierre de acuerdo con los términos del acuerdo de compra. En la queja, la empresa también solicita un fallo declarando que el comprador ha incumplido sus obligaciones en virtud del acuerdo de compra y no está eximido de cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo de compra, incluido proceder con el cierre. No hay garantía de qué acción tomará la Corte de Equidad de Delaware con respecto al procedimiento iniciado por la empresa y no hay garantía de si las transacciones se consumarán en los términos contemplados o en absoluto. Ya sea que las transacciones se consumen como se requiere, la empresa reserva todos sus derechos en virtud del acuerdo de compra y en la ley y la equidad, incluido el derecho a buscar daños y otros remedios del comprador. La cantidad de los daños que puedan buscarse u obtenerse del comprador no puede determinarse en este momento.”

La historia continúa