Soy una celebridad: Danny Jones emocionado por Barry McGuigan.

Pero en el episodio del jueves (4 de diciembre), los fans de ITV vieron a Danny abrirse sobre sus sentimientos hacia Barry, admitiendo que ha reemplazado la “figura paterna” en su vida.

Hablando con la ex estrella de Strictly Come Dancing Oti Mabuse, explicó: “Mi papá, él no me habla”.

Danny añadió: “Es extraño porque no siento que realmente haya sanado con eso tal vez”.

‘Estoy descubriendo que cada vez que hablo de ello, se está volviendo un poco más fácil’ 🫶 #ImACeleb pic.twitter.com/UAQrP5qZa8

— I’m A Celebrity… (@imacelebrity) 5 de diciembre de 2024

Hablando sobre su tiempo en terapia, el joven de 38 años dijo: “Pero puedes ir a terapia, pero aún anhelas a tu papá y eso es lo que es difícil. Por eso obtengo tanta satisfacción de Barry”.

Más tarde, Oti compartió en el Arbusto Telegráfico: “Sé que la relación de Danny y Barry es muy especial, han llegado a un punto en el que se aman y se necesitan mutuamente ahora.

“Es bueno saber que no solo vas a irte con una experiencia brillante, sino que vas a irte de aquí con amigos y familia para toda la vida”.

Danny también recordó algunos recuerdos con su papá, diciéndole a Oti: “Era increíble, sí, íbamos a ver al Bolton Wanderers cada fin de semana, nos tomábamos un Maccy Ds antes, tengo grandes recuerdos.

“Era un abrazador, era un besador y luego cuando nos dejó, es cuando tuve que crecer rápidamente, compré la casa de mi madre.

“Tenía 18 años, me compré un piso en Londres y compré la casa de mi madre, y puse a mi hermana en la universidad”.

El cantante también apareció en el Arbusto Telegráfico y dijo: “Pienso muy bien de Barry, es increíble y hemos pasado por toda esta experiencia juntos.

“Es simplemente agradable tener a alguien mayor que tú que reemplace ese tipo de figura paterna. Solo para poner su brazo alrededor de ti y apoyarte. No he tenido esa sensación desde hace un tiempo”.

Al reaccionar a la conversación sincera de Danny y Oti, uno de los espectadores de I’m a Celebrity escribió en X: “Aww Danny, estoy tan contento de que tenga a Barry. Son absolutamente adorables”.

Otro añadió: “Mi corazón se rompe por Danny”.

Este fan escribió: “barry y danny oh dios mío, espero que sigan hablando”.

¡I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here! continúa todas las noches a las 9pm en ITV1, STV e ITVX.