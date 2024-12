Soy una celebridad 2024: ¿por qué Ant fue duro con Dean McCullough?

El presentador de BBC Radio 1 se convirtió en la segunda celebridad en abandonar el programa de ITV, después de que Jane Moore fue la primera en despedirse de sus compañeros de campamento el viernes (29 de noviembre).

La partida del joven de 32 años fue anunciada en vivo en el episodio del domingo por los presentadores Anthony McPartlin y Declan Donnelly, con la panelista de Loose Women GK Barry diciéndole “tómate un prosecco por mí” al partir.

Hablando sobre su partida, Dean dijo: “Es absolutamente loco, todavía no puedo creer que esté aquí”.

“Realmente disfruté toda esta experiencia, todos los desafíos, las cosas que enfrenté, y me sumergí en el campamento, hice un poco de todo, y realmente, realmente, realmente lo disfruté.

“Y cuando me desperté esta mañana, pensé que si me iba hoy, estaría encantado porque no me he perdido nada”.

¿Por qué Ant McPartlin fue ‘duro’ con Dean McCullough?

Sin embargo, durante la entrevista de salida de Dean el domingo por la noche, Ant compartió la verdadera razón por la que a menudo fue “bastante duro” con Dean durante algunos de sus desafíos de bushtucker, después de ser criticado por los espectadores.

Explicó: “Fui bastante duro contigo. Permíteme explicarte por qué, Dean. Estaba tan enojado contigo por llamar ‘Soy una celebridad’.

Dec agregó: “Eso fue porque sentíamos que la prueba era factible”.

Ant continuó: “Entonces, ese amor duro te llevó adelante. Estaba realmente orgulloso de ti al final y ese amor duro te llevó adelante.

“En el desafío volador, fuiste brillante. Sabía que podías hacerlo”.

En total, Dean participó en siete desafíos en I’m a Celebrity y ganó 33 estrellas para el campamento durante su tiempo en la jungla.

En otra parte de su entrevista de salida, Dean agregó: “He aprendido que la vida es mejor cuando es más simple. Realmente, realmente no necesitas estar en tu teléfono todo el tiempo.

“No necesitas estar persiguiendo la próxima cita, la próxima reunión, el próximo concierto, literalmente puedes sentarte en el momento y solo observar lo que está sucediendo alrededor”.

Dean dijo que quería que GK Barry ganara, describiéndola como “brillante”.